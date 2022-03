El príncipe Harry ha molestado a la Reina Isabel II por fuerte motivo

El primer servicio conmemorativo en honor al príncipe Felipe se llevará a cabo mañana, por lo que se esperaba que todos los integrantes de la Familia Real con firmaran su asistencia; sin embargo, el príncipe Harry no asistirá y afirman que la Reina Isabel está molesta con tal decisión.

Hay que destacar que el príncipe Harry es uno de los apuestos hijos de la Princesa Diana de Gales, que recientemente ahí causado polémica, ya que no asistirá al servicio conmemorativo de su abuelo.

Se ha destacado recientemente que el príncipe Harry no asistiría al evento real porque no se siente seguro sin el respaldo de la policía de Inglaterra, pero el autor real Phil Dampier considera que eso suena como excusa para no volver al Reino Unido.

El príncipe Harry no quiere volver a Reino Unido

"Es muy triste que Harry y Meghan Markle no estén en el servicio en honor al Príncipe Felipe, creo que algún día Harry podría arrepentirse".

Si recordamos, la última vez que el reconocido príncipe Harry estuvo en Inglaterra fue para la inauguración de la estatua de su madre, la princesa Diana, efectuada en julio del año pasado, es decir, hace ochos meses.

El Príncipe Harry y su alejamiento de la Casa Real

Por otro lado, Phil Dampier reveló que la relación entre Harry y su familia directa sigue siendo mala, situación que se tornó tensa luego de que en 2020 el duque de Sussex renunció a ser parte de la realeza y se mudó con su familia a Montecito, California, Estados Unidos, donde continúa viviendo.

También se destaca que la relación empeoró la relación con su familia es la entrevista que Harry y Meghan Markle tuvieron con Oprah Winfrey, ya que la pareja acusó a un integrante de la Familia Real, el cual no se identificó, de racismo contra su hijo, el pequeño Archie, quien está próximo a cumplir tres años de edad.

Cabe destacar que la Reina Isabel, Phil Dampier dijo que está seguro que molesta, pero sabe que no puede hacer que Harry cambie su forma de pensar en este momento. Sin embargo, consideró que el Principe Harry podría arrepentirse, ya que siempre le tuvo mucho cariño a su abuelo y se sintió honrado cuando asumió el cargo de Capitán General de los Royal Marines”, aunque eso no duró.

