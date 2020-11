El príncipe Carlos revela su compromiso Real con la moda SOSTENIBLE ¡Ejemplar!

Acciones sostenibles del Príncipe Carlos. Foto:Revista GQ

El Príncipe de Gales ha defendido durante mucho tiempo la conservación de la vida silvestre y la protección del medio ambiente, pero sus pensamientos sobre la importancia de la sostenibilidad en lo que respecta a la moda han sido menos publicitados hasta ahora en una nueva entrevista.

Compromiso del príncipe Carlos con la sustentabilidad

El príncipe Carlos aún no se está lanzando a una carrera en la moda, pero su fundación, The Prince 's Trust, cofundó un programa de capacitación con Net-a-Porter llamado The Modern Artisan.

Al reclutar estudiantes y graduados recientes de la industria de la moda, The Modern Artisan se está preparando para lanzar "una colección cápsula de lujo sostenible" el 12 de noviembre, con la sostenibilidad en su núcleo.

El príncipe de Gales dijo: Es fundamental que abordemos todo el tema sobre cómo producimos la ropa. Al describir su mantra de estilo como "compre una vez, compre bien", el príncipe Carlos también nos dio una visión poco común de su huella de carbono en la moda, y explicó cómo odia tirar cosas.

Prefiero mantenerlos, incluso parchearlos si es necesario, que abandonarlos. Príncipe de Gales comprometido con la moda sostenible. Foto: Monarquía confidencial

Príncipe Carlos: un ejemplo para reutilizar la ropa

Enninful ofrece un ejemplo a través del traje que usó para la boda del duque y la duquesa de Sussex, que según se informa data de 1984. Tengo suerte porque puedo encontrar personas maravillosas que son brillantes creadores de las cosas que aprecio, y por eso, trato de que sigan funcionando durante más tiempo.

El príncipe Carlos continuo: Resulta que soy una de esas personas a las que les reparan los zapatos, o cualquier prenda de vestir, si puedo, en lugar de simplemente tirarlo. Incluso recordó su infancia y se llevó los zapatos "al zapatero en Escocia" y observó fascinado cómo el zapatero se ponía a trabajar, arrancaba las suelas y luego se ponía suelas nuevas.

Hablando sobre la nueva colección de moda de los aprendices de The Modern Artisan, llamada Yoox Net-a-Porter para The Prince 's Foundation, dijo: Me sentí muy orgulloso de lo que han podido producir. Hay algunas piezas muy hermosas, y me interesará ver cómo va esta colección y cuál es la reacción.

El Príncipe de Gales también reflexionó sobre el encierro, la "nueva normalidad" y sus esperanzas para el futuro.

Espero que acelere la conciencia de lo que tenemos que hacer para rescatar a nuestro mundo de un desastre.

El príncipe finalizó: Necesitamos entender que la naturaleza y todo en este planeta están interconectados; no se puede hacer una cosa sin tener un impacto en otro lado. Nosotros necesitamos volver a poner la naturaleza en el centro de todo lo que hacemos en una bioeconomía circular.

Las especies se están extinguiendo a un ritmo rápido. No podemos seguir así, pero hay soluciones, solo tenemos que actuar, y ahora.