El príncipe Andrés de York recibe fuertes críticas ante la muerte del periodista Jamal Khasoggi.

El príncipe Andrés de York, se ha visto visto envuelto en una polémica y ha recibido fuertes críticas relacionadas con la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita en Turquía el pasado 2 de octubre.

Este suceso coincide con la crisis diplomática desatada por la noticia de que el periodista había sido torturado y descuartizado, el hijo de Isabel II, que tiene conexiones comerciales con Arabia Saudita, anunció en un evento en Abu Dabi que planea expandir a ese país el programa de emprendimiento del que es fundador, [email protected]

El príncipe York no se refirió en ningún momento a la muerte de Jamal Khashoggi, que fue un periodista y columnista del Washington Post crítico con el príncipe heredero Mohammad Bin Salman.

El duque de York, solo destacó “la importancia de tener socios en la región”; unas palabras que llegaban días después de que se pidiera a la familia real británica que rompiera sus relaciones con la saudita.

De esta manera las críticas al príncipe no tardaron en llegar. Ahora, un grupo de estudiantes laboristas de la Universidad de Huddersfield piden además su dimisión como rector honrífico de este centro.

Estudiantes laboristas de Huddersfield condenan los comentarios del príncipe Andrés.

“Los estudiantes laboristas de Huddersfield condenan los comentarios del príncipe Andrés, duque de York y rector de Huddersfield, en el reciente acto celebrado por [email protected] en Abu Dabi animando a estrechar las relación con el regimen fascista de Arabia Saudita a través de inversiones en el país”, se lee en el comunicado emitido por este grupo de estudiantes.

Cabe mencionar que no es la primera vez que los negocios con Oriente Medio traen el escándalo a casa de los York. Recordemos que en 2010, la duquesa de York, Sarah Ferguson, fue grabada por un periodista del ya desaparecido tabloide británico News of The World disfrazado de jeque árabe aceptando de este un maletín con 32.000 euros a cambio de tener acceso a su ex marido, el príncipe Andrés.