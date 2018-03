El primer animal que veas en esta imagen revelará tu personalidad

Gallina

Cangrejo Duro por fuera, suave por dentro. Si lo primero que viste fue un cangrejo, compartes este rasgo esta criatura. Los cangrejos también son conocidos por ser extremadamente leales. No hace falta decir, que si miras dentro de ti, encontrarías que siempre has sido leal (si lo sabes o no). Siempre has puesto las necesidades de tus seres queridos por delante de las tuyas y nunca en tus pensamientos más oscuros has considerado traicionar a aquellos que confían en ti. Mantis religiosa La mantis religiosa es maestra de los sentidos y de la paciencia. Puede permanecer quieta durante horas, esperando a su presa y actúa sin previo aviso para cazarla. Si una mantis religiosa fue la primera criatura que viste, entonces tienes instintos realmente fuertes. Tu voz interior te guía y estás claramente en contacto con tu yo primitivo. Tu vas por tus metas y, más a menudo que no, consigues lo que quieres. Eres el amo de tu dominio y al igual que la mantis, hay un espíritu de lucha que te conduce desde dentro. Lobo Perro Leal, valiente, protector y verdaderamente desinteresado, todo el mundo conoce los rasgos asociados con los perros, pero hay realmente muy pocos que realmente tengan estos rasgos. Pájaro Salvaje, libre y hecho para volar en los cielos. Si primero viste al ave, significa que tú también estás enfocado y completamente impulsado hacia lo que quieres. Nunca renuncias a tus decisiones y una vez que tienes el objetivo en la mira, lo que más quieres en la vida, irás directamente a agarrarlo y volar con él, en lo más alto de los cielos, más allá del alcance de nadie. Mariposa Aquellos que ven la mariposa tienen un don para adaptarse rápidamente a los cambios y perseverar ante todo. Si escogiste este animal, tienes un lado profundamente susceptible y estás en contacto contigo mismo. Tu excelencia brilla en cada minuto y traes felicidad a todos los que son afortunados de conocerte. Paloma La paloma es la imagen incesante de la paz, por lo que si esta soberbia criatura emplumada obtuvo tu atención, significa que eres muy consciente de que ocasionalmente el enfoque más ideal para lograr lo que necesitas en este mundo es extender tus alas y rendirte al aprendizaje que la brisa te transmitirá, siempre y cuando tengas la valentía de emprender el vuelo. Los individuos que ven la paloma son, probablemente, los más delicados en el planeta. Ellos irradian una naturaleza de inocencia que atrae a un gran número de personas. Aquellos que ven la mariposa tienen un don para adaptarse rápidamente a los cambios y perseverar ante todo. Si escogiste este animal, tienes un lado profundamente susceptible y estás en contacto contigo mismo. Tu excelencia brilla en cada minuto y traes felicidad a todos los que son afortunados de conocerte. Si lo primero que viste fue un gallo, entonces la característica primaria de tu personalidad es la perseverancia. Un gallo no es manso por ninguna norma, es rápido, inteligente, persistente y a pesar de su pequeño cuerpo, los gallos son conocidos por ser criaturas feroces. Tú, como ellos, puedes parecer inofensivo en apariencia, pero cuando importa, hay pocos que pueden luchar como tú.