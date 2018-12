El padre de Meghan Markle reveló ella dio marihuana a invitados en su boda.

Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, la expuso revelando que el día de su boda Meghan le dio marihuana a sus invitados.

Boda de Meghan y el Principe Harry.

El padre de la duquesa, hablo en Daily Mail y supuestamente no va a parar hasta que su hija le conteste los cientos mensajes de texto que le ha enviado. Pues desde que Meghan Markle se hizo parte de la realeza excluyó a su padre e incluso, este, le mandó una carta con la madre de la ex actriz, Doria Ragland, pero no tuvo éxito.

Padre de Meghan.

Thomas Markle, actualmente reside en México y sus declaraciones no han ayudado a la tan anhelada reconciliación que quiere con su hija. Pues, le entregó a los medios de comunicación en bandeja de plata a Meghan Markle, después de asegurar que la primera vez que ella se casó con el productor estadounidense Trevor Engelson, repartió bolsitas con marihuana a sus invitados.

Hermana de Meghan.

De esta manera queda bastante claro que la relación padre e hija está bastante dañada, sin embargo, sacando este tipo de cuestiones no creo que lo logre. Además, Samantha Markle, media hermana de la ex actriz, pretende lanzar un libro sobre la vida de Meghan.