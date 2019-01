El padre de Meghan Markle amenaza al Príncipe Harry

Ya han sido muchos meses desde que Meghan Markle dejó de hablar con su padre. De hecho, fue justamente unos días antes de la boda con el Príncipe Harry que esto sucedió, sin embargo, Thomas no ha deja de intentar comunicarse con ella.

"Cualesquiera que sean nuestras diferencias, debemos ser capaces de resolverlas, somos de la misma familia, así que por favor ponte en contacto conmigo. Espero que esto se resuelva, no puede durar para siempre".

Meghan Markle con sus padres.

No obstante, Meghan no ha dado respuesta alguna y su media hermana, Samantha Markle, decidió enviarle un mensaje en Navidad.

Como sabes, papá ha estado tratando de contactarte y está muy dolido porque lo has estado evitando. La vida es corta y sabes que papá es maravilloso. Por favor tráele felicidad en sus últimos años de vida mostrándole que lo amas.

Meghan Markle, su media hermana, Samantha Markle y su padre.

Aún así, el contacto entre los dos no se ha dado y Thomas ha decidido cambiar el tono de sus mensajes.

"Seguiré hablando y probablemente más fuerte. El silencio de Meghan y Harry empodera a todos los locos tweets e insultos en contra mía y de mi familia ".

Por otra parte, también admite haber cometido errores en el pasado, pero está dispuesto a enmendarlos y anhela poder conocer finalmente al Príncipe. Sin embargo, eso no quiere decir que no esté molesto y su mensaje para Harry es “Sé un hombre y supéralo”

Thomas Markle.

“Si soy la primera persona que te ha insultado o lastimado tus sentimientos, tienes un largo camino por recorrer”

“El es un ser humano igual que el resto de nosotros. Siento que (Harry) se siente por encima de todos los demás y que tiene el derecho de dejar de hablarle a la gente y no puedo aceptarlo. Se siente como arrogancia”

Meghan Markle con su padre.

Por último, dijo que podría dejar de hacer declaraciones a los medios, pero para eso los Duques de Sussex tendrán que acercarse a él.

"Si alguna vez quieren hablar conmigo, tal vez me calle un poco. Pero mientras tanto, no me convertiré en un monje en un monasterio y hacer voto de silencio”

"La conclusión es que no he hecho nada para merecer este trato. No puedo cortar mi lengua y nunca volver a hablar. No puedo callarme porque han abierto la puerta para que un millón de personas me critiquen a mí y a mi familia ".