El maravilloso outfit minimalista de Angelina Jolie, menos es más

Angelina Jolie es una actriz que ha dejado su estilo en el mundo, se ha caracterizado por siempre usar simpleza en los outifts que usa, algo que incluso es uno de los detalles que destaca en su estilo al vestir, donde menos, siempre es más.

La protagonista de Maléfica, es una mujer responsable tanto con la sociedad, como con sus hijos: no es de extrañar que desde el momento que supo que la actual crisis sanitaria se estaba esparciendo por el mundo, ella siguió las normativas sugeridas por la OMS para quedarse en casa con sus hijos.

Ahora, nuestro conocimiento sobre el tema se ha expandido y se ha aprendido mucho sobre las medidas necesarias al momento de salir a la calle, por lo que Angelina Jolie ha hecho salidas esporádicas con sus pequeños, con el fin de tratar de pasar tiempo con ellos, pero claro, no sin tomar las medidas necesarias.

La familia de Angelina Jolie

Angelina Jolie y el imperdible conjunto que ha llevado para salir con su hijo y aunque el cubrebocas se ha convertido en una parte esencial de nuestros outfits al momento de salir (sino es que la más importante), ella ha mostrado un look de tal forma que nuestro cubrebocas puede crear cierta armonía con nuestro estilo, e incluso mostrar un poco de nuestra personalidad: en el caso de Jolie, esta es una con claves minimalistas.

La vocera de la ONU, Angelina Jolie, ha llevado un cubrebocas blanco cómodo, que crea armonía con el resto de su outfit: un suéter beige en dimensiones oversize con una manga ¾, junto a una falda de largo midi.

La famosa actriz de agent Salt, Angelina Jolie

Durante las últimas semanas, hemos visto que la celebridad ha llevado un vestido blanco con un cinturón y sandalias cafés, tonos que ha vuelto a repetir para este look, en el que reafirma que las combinaciones básicas, son las que mejor van.

Angelina Jolie nos reitera que no hay nada como los looks clásicos y las prendas de entretiempo para verse bien, como este suéter beige de verano que bien podría ser llevado en otoño, o esta falda blanca, apta para todas las estaciones del año. Menos es más y ella lo sabe, no solo en sus looks, sino en esos nuevos accesorios que ella combina acertadamente.

Crear armonía entre tu cubrebocas y tu outfit es una nueva forma de tener estilo, mientras tomas tu respectiva responsabilidad con la situación actual como lo ha hecho Angelina Jolie.