El outfit de Danna Paola que es perfecto para las amantes del color morado

Danna Paola es una de las actrices juveniles que en los últimos años ha acaparado la atención de millones y millones de personas, y no porque antes no lo haya hecho pero en esta ocasión su Instagram nos contextualiza sobre la forma en cómo lo está haciendo, y no solo por su talento, sino también por cada outfit que comparte, tal como este en color morado.

Danna Paola en Instagram

Así es, si eres fiel seguidora de la actriz seguramente te habrás dado cuenta que hay diferentes looks que han rebasado el millón de me gusta en su cuenta de Instagram, tal como ocurrió con su outfit en color morado que compartió hace un día y que ya está por alcanzar los tres millones.

Tras lo anterior no es de sorprenderse la cantidad de personas que señalaron que les agradó dicha publicación, puesto que su outfit estaba perfectamente combinado, desde el tipo de prendas hasta el toque de color blanco que le dio en su look; por este y más motivos si eres amante del tono morado esta es una excelente idea para ti.

Outfit Danna Paola en color morado

Cabe mencionar que en la imagen se puede apreciar a la famosa actriz desde la comodidad de un sillón, sus brazos sostienen su cabeza y una de sus manos tiene un control de juego, este también es de color morado, el cual luce fenomenal con el tono de ambas prendas; sin duda alguna se fusionan a la perfección.

Un punto muy importante de este, es que si eres de las mujeres que buscan la forma en la que la ropa les permita mostrar parte de su cintura y el color morado es tu favorito, sin duda alguna este te encantará porque la manera en la que Danna la acomoda hace que esta zona del cuerpo se vea a la perfección.