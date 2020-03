Una de las grandes cosas que se disfruta del sexo es el orgasmo, el cual podría ser una de las meta cuando tenemos relaciones sexuales, el cual puede ser algo desconocido para algunas mujeres, ya sea porque no lo han experimentado, no saben que se trata de este o simplemente porque si lo han sentido pero lo desconocen en diversas situaciones porque la persona no llega ser un estimulo para alcanzarlo.

El orgasmo en la mujer

Así es pueden existir una serie de situaciones ante este punto que genera uno de los placeres más deliciosos, puesto que, y en cuanto a las mujeres que lo han disfrutado, sabrán la delicia de este, el cual se puede sentir con tan solo hacer uso de nuestras manos; algo que también es una experiencia espectacular, sin embargo es otra experiencia cuando llegamos a este en compañía de otra persona.

De acuerdo con Psychology Today, en una publicación que fue dada a conocer a principios de año, encontraron que las mujeres que vivieron un orgasmos frecuentemente en la relaciones sexuales vaginales cuando “incorporaron estimulación directa del clítoris”.

Fue así que en otro estudio los investigadores encontraron que las mujeres que dieron a conocer que el orgasmo era una meta en la que pensaban cuando tenían sexo eras más propensas a dar a conocer que tenían un orgasmo en la última vez que tuvieron un encuentro sexual.

El orgasmo en la mujer en sus diferentes escenarios. (Foto cortesía TN)

Sexo oral y el orgasmo

Cabe mencionar que también señalaron que cuando las complacían con sexo oral o cuando tenían relaciones sexuales en las que había penetración, las mujeres que señalaron haber fingido un orgasmo con el objetivo de incrementar su excitación sexual experimentaban una mayor consistencia del orgasmo.

TE PUEDE INTERESAR: Punto G: ¿Qué es y cómo encontrarlo?

Finalmente lo que importa es que el orgasmo lo experimentemos en su máximo esplendor y en su sentido más natural, puesto que entre sea lo más transparente posible se sentirá de la manera más pura con aquella persona que nos incita a vivirlo en dicho momento.