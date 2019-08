El musical tan esperado de la princesa Diana llega a Broadway

El musical que contará parte de la vida de la princesa Diana desde conoció al príncipe Carlos, los problemas por los que pasó su matrimonio, como se entregó al trabajo social, hasta su muerte en el trágico accidente hace ya 22 años, llega a Broadway para recordar a la princesa del puebl, título por la que fue nombrada por muchos años.

Cabe mencionar que este musical se estrenó a principios de este año en San Diego (California) hasta ahora ha tenido tanto éxito que ahora se espera con ansias su llegada a Broadway (Nueva York), de tal manera que se dice que este estreno será el próximo año, bajo el título de “Diana”, musical que repasa la vida de la fallecida Lady Di y su periplo como princesa de la casa real británica.

El elenco del musical en torno a la vida de Lady Di estará encarnado por la actriz Jeanna de Waal, quien ya asumió este papel con mucha responsabilidad y privilegio, quien enfrenta cada uno de los desafíos que se sufrió la propia princesa Diana.

“Es complicado porque hay momentos divertidos, pero también momentos oscuros, y es un gran sueño para los actores explorar la vida de alguien de esta manera tan intensa”, cuenta la intérprete en una entrevista con el portal Broadway World.

La obra fue escrita por Joe DiPietro, la música a cargo de David Bryan y dirigida por Christopher Ashley, ganador del premio Tony 2017 a la mejor dirección de un musical por Come from away, el vestuario también tiene un papel importante en la obra y está a cargo del prestigioso diseñador de vestuario famoso en Broadway, William Ivey Long, definitivamente un elenco extraordinario del cual se espera mucho.

