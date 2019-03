El museo de las mascaras: la poesía de Sergio Pérez Torres.| Marisol Iturríos

La bookbloguer de Leamos un Poco, Marisol Iturríos en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos habla sobre el nuevo poemario de Sergio Pérez Torres y todo lo que platicó con este poeta regiomontano.

Cuando hago un recuento de mis reseñas o leo las reseñas literarias de otras personas me atrevo a decir que el 90% incluso más es narrativa, o sea novelas, muy raras veces veo poemarios ya sea en los blogs, youtube o Instagram pocas veces veo gente que lee poemas y eso me hace pensar ¿la poesía está muriendo? O porqué de ese rezago hacia este género, no solo en los lectores sino en los escritores. Posiblemente algunos de ustedes lo lamenten y a su mente vengan nombres como Amado Nervo, Octavio Paz, Mario Benedetti, Jaime Sabines, los más adentrados a este tema mencionan a Sylvia Plath ¿pero eso es todo? ¿Dónde están los poetas contemporáneos? Esto es algo curioso porque en redes sociales las cuentas con pensamientos poéticos no tienen menos de 8,000 seguidores.

Como los gustos literarios van cambiando cada cierto tiempo, puedo decir que hace 3 ó 4 años la poesía era un género injustamente rezagado, pero la vida, los escritores y los lectores poco a poco le están haciendo justicia ¿a qué me refiero con esto? Que hay un puñado de escritores jóvenes que están apostando a este género y los lectores cada vez me preguntan más “¿Qué libros de poesía me recomiendas?” Y si, aún falta un largo recorrido que hacer, pero la poesía está regresando renovada y con más fuerza.

La semana pasada que estuve en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey) y como ya les comenté en días pasados los invitados de Honor de este año fueron el Estado de Nuevo León y la Universidad Autónoma de Nuevo León, quienes apostaron por la poesía y por esa razón decidieron presentar poetas nuevolenses . Tal es el caso del escritor Sergio Pérez Torres, quien presentó su poemario el Museo de las Máscaras (FETA) y con quien tuve la oportunidad de platicar para que me contara más sobre esta última publicación “La idea de que fuera como un museo surge a partir de que tengo todas estas series y en lugar de pensar hasta donde quería llegar con el libro, más bien me di a la tarea de seleccionar las series que debían componer el libro y a su vez de descartar los poemas que iban sobrando”.

El museo de las mascaras.

El poemario está dividido en siete partes y cada parte representa una máscara ¿pero qué significado tienen las máscaras? Cada máscara significa una personalidad, un rasgo característico “Si leen el museo de las máscaras, se identificarán con alguna de las galerías del Museo de las máscaras.”

Éste es el noveno libro que lanza el autor, pero nos cuenta como fueron sus inicios “lo primero que creé fueron especies de canciones y en la historia de la literatura vemos que así es como nace la poesía”. Su acercamiento con la poesía fue cuando era apenas un niño y una de las figuras que solía leer era Gabriela Mistral.

Sergio Pérez considera que en un mundo donde las nuevas tecnologías dan todo “digerido” y fácil a las personas, se debe encontrar elementos que nos hagan ver la realidad de otro modo y nos obliguen a esforzarnos, cosas que se logran con las artes, la literatura y especialmente la poesía ya que “se encuentra en cierto modo en la cumbre en cuanto a la exploración del lenguaje”.

Sergio Pérez Torres.

El escritor considera que los jóvenes deben empezar a explorar y a acercarse a este género y no tienen por qué temerle “creo que si encontramos la manera de adentrarnos en la poesía nos da luego mucho más que solo lectura, nos da otro modo de ver el mundo y de percibir la realidad mediante las palabras”.

Para Sergio la poesía contemporánea no solo se presenta en forma de verso, sino en prosa como si fuera una novela o un cuento haciendo con esto una gran exploración del lenguaje y como ejemplos claros tenemos a Chile y Argentina.

“Lo que intento hacer en la poesía no es solo transmitir lo que yo siento, pienso o percibo. Si bien hay una historia de por medio en mis poemas, me gusta pensar que trabajo para encontrar el común denominador entre mi experiencia personal y la experiencia humana, para poder, entre ese puente, poner las palabras”.

En cuanto al momento que vive la poesía actualmente, Sergio considera que se está viviendo una época muy saludable y se están usando las nuevas tecnologías a favor. No hay necesidad de imprimir un poemario, basta con abrir una cuenta en cualquier red social y dejar fluir todos los sentimientos y pensamientos “Cada generación tiene la necesidad de encontrar sus propios medios de expresión”. Aunque no se sienta identificado con este estilo, esta convencido que es un trampolín perfecto para que la gente se acerque a los libros de poesía de autores clásicos, contemporáneos y en todos los idiomas.

“Mi consejo a las personas que quieren empezar a leer es: escribe el libro que quisieras leer”

Sergio Pérez Torres creció rodeado de libros y sus padres solían escribir, aunque no de manera profesional. La biblioteca de sus padres no solo era basta sino variada, desde acertijos hasta novelas clásicas, ensayos, poemarios. La lectura era una actividad familiar y Sergio aun sin saber leer tomaba los libros y los colocaba en posición de leer, imitando a sus padres.

Dentro de sus autoras favoritos se encuentran Safo de Lesbos, quien dice es su poesía de cabecera, Sylvia Plath, Alejandra Pizarnik y Maosa di Giorgio.

Actualmente dentro de los próximos proyectos del escritor se encuentra un libro de narrativa, el cual planea lanzar este año. En cuanto al libro del que he hablado, no me queda mas que invitarlos a esta experiencia y descubrir cuál es su galería favorita.

Agradezco a Sergio Pérez Torres por esta amena plática, a la Filey y la Universidad Autónoma de Nuevo León por facilitar esta entrevista.

