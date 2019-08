El mosquito, el animal que aniquiló a la mitad de la humanidad con un solo piquete

Parecieran tan insignificantes, un solo golpe o un poco de veneno es suficiente para matarlos, pero en realidad, los mosquitos han aniquilado a más personas que cualquier acontecimiento bélico en la historia, e incluso más que cualquier otro depredador animal.

De acuerdo con un informe de la Organización Mundial de la Salud, la malaria mató a 435 mil personas en 2017, dos tercios de ellas menores de 5 años. Sin embargo, si hacemos un recuento entre 1980 y 2010, la malaria acabó con la vida de entre un millón 200 mil y dos millones 780 mil personas cada año.

El mosquito, el animal que aniquiló a la mitad de la humanidad con un solo piquete

Por lo tanto, podríamos decir que la malaria, una enfermedad ocasionada por el parásito Plasmodium y transmitida por la picadura de un mosquito infectado, ha matado a más personas que cualquier otra enfermedad en la historia.

Más terrorífico aún son las conclusiones del historiador Timothy C. Winegard, quien en su último libro, ‘The Mosquito: A Human History of Our Deadliest Predator’ (El mosquito: una historia humana de nuestro depredador más mortífero) reveló que las hembras de los mosquitos Anopheles han matado a algo así de 52 mil millones de personas… ¡de las 108 mil millones que han existido a lo largo de la historia!

Increíblemente, el daño provocado por estos ‘insignificantes’ insectos ha marcado el destino de imperios y naciones, ha paralizado actividades económicas y hasta decidido el resultado de guerras importantes.

En el mundo, se han descrito alrededor de 3 mil 500 especies diferentes de mosquitos y estas han sido suficientes para determinar el destino de la humanidad y condicionar el orden moderno del mundo, o al menos eso es lo que explica Winegard en su libro.

No se trata de una simple y molesta plaga, sino de una “fuerza de la naturaleza” que ha cambiado el resultado de acontecimientos importantes en la historia, pues las enfermedades transmitidas por los mosquitos han vulnerabilizado poblaciones, derrumbado a ejércitos enteros y aniquilado líderes mundiales.

