El mezcal es el alcohol más perfecto del mundo y no provoca cruda

Antes de participar en el foro “Mezcal, gotas de tradición”, el presidente de la asociación Pro Cultura de mezcal y embajador del mezcal ante el mundo, Sergio Inurrigarro, indicó que el mezcal es “el alcohol más perfecto del mundo”, ya que contiene la cadena molecular más perfecta para consumo humano.

¿A qué se refiere con ello? No es que los demás alcoholes o licores no sean aptos para consumo humano, evidentemente, sin embargo, gracias a su composición, el mezcal no provoca cruda.

De acuerdo con Inurrigarro, todos los alcoholes son monosacáridos, lo que significa que el hígado deberá trabajar más para transformarlos y sacarlos del organismo, proceso cuyo efecto general es la cruda.

No obstante, el mezcal proviene de polisacáridos y su transformación en el organismo es más rápido que cualquier otro.

Además, según un instituto en Chicago, Illinois (Estados Unidos), que se dedica a realizar estudios científicos y sensoriales organolépticos sobre cervezas, vinos y alcoholes superiores, el mezcal es el más puro en todo el mundo.

A pesar de ello, “Somos una de las naciones pivotes en el mundo y consideramos a nuestros productos de segunda clase”, por lo que los principales consumidores de mezcal en el mundo son: Estados Unidos, Rusia, Chile, Australia y Alemania.

Por último, el embajador informó que actualmente la denominación de origen la tienen 8 estados, o sea que sólo se puede producir en: Oaxaca (que cuenta con el 75% de la producción), Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato y Michoacán.