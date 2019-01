El método más sencillo para bajar de peso

La mejor forma para comenzar a bajar de peso es a través de una dieta balanceada y ejercicio cardiovascular moderado, puesto que cualquier otro método “milagroso”, además de que podría poner en riesgo tu salud, podría tener un efecto rebote que te dejará con muchos más kilos encima.

Así que si ya estás decidida y dijiste “este lunes sí”, estos consejos te vendrán como anillo al dedo, pues son bastante sencillos y podrás implementarlos desde hoy. ¡No esperes más, continúa leyendo!

Compra tus alimentos de forma inteligente

1. Haz una lista con todos los alimentos que necesitas. Así podrás ir concentrada para buscar únicamente lo que requieres.

2. No compres la despensa con hambre. Primero querrás buscar algo rápido como aperitivo mientras terminas, pero pasear por todos esos pasillos llenos de tentaciones provocará que termines comprando cosas que no necesitas. No son saludables, son engordativas y ni siquiera tienen una cantidad decente de nutrientes.

3. Tómate tu tiempo en la zona de frutas y verduras. Aunque lleves una lista, ahí sí puedes comprar uno que otro snack saludable que no habías contemplado.

4. En la zona de los lácteos, procura elegir las leches vegetales, pues son mucho más saludables, no tienen grasa y son un excelente complemento para comenzar con tu régimen de pérdida de peso.

No te pongas dieta, come sano

A todos nos estresa la palabra “dieta”. El simple hecho de saber que tendremos que limitarnos y eliminar todas las cosas que nos gustan genera estrés, ansiedad y mal humor, emociones bastante enfermizas para el organismo.

Además, el estrés incrementa tus niveles de cortisol, lo cual impedirá que bajes de peso, aún moderando tu comida.

Procura buscar recetas saludables. Cambia el aburrido pollo a la plancha con ensalada. A nadie le emociona comer eso todos los días. ¡Busca más sabor! Complementa tus alimentos. No te quedes con las mismas opciones de siempre.

Limita, y de ser posible elimina, los alimentos ultraprocesados, las azúcares refinadas, el exceso de sal y las bebidas gaseosas. Intenta mantener tus alimentos lo más naturales posibles. Verás que en poco tiempo podrás notar la diferencia en tu peso, piel y cabello.





Bebe té en ayunas

Existe gran variedad de recetas con tés naturales cuyas propiedades te ayudarán a desintoxicar tu cuerpo, eliminarán la grasa acumulada y mejorarán tu sistema digestivo. Aquí te dejamos algunas de ellas.

Receta: té con canela y laurel.

Receta: té de cilantro.

Receta: té con jamaica y canela.

Receta: té de perejil.

Receta: té con jengibre y canela.