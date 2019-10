El mejor plan para bajar de peso en una semana. (Foto cortesía ALAYA INSTITUTE )

A veces pensamos que para lograr bajar de peso nos llevará años y años y lo vemos como una meta inalcanzable, y ese es uno de los frenos más grandes que provocan que te desanimes y sigas sin hacer ejercicio.

Plan para bajar de peso

Sin embargo esto no es así, en tan sólo una semana tu puedes bajar de peso, claro, teniendo en cuenta que vas a llevar una buena dieta y que eliminarás los productos procesados y con grandes cantidades de azúcar.

Es por ello que aquí te dejaremos el mejor plan para que ahora si veas esos cambios que siempre has querido y que por una u otra no lo has logrado.

Con este plan bajarás de peso en una semana. (Foto cortesía Magnet)

LUNES

Es tu mejor día para que planifiques las comidas que vas a ingerir en la semana, quita y pon calorías para que sea una dieta equilibrada; en este día uno aprovecha tu motivación para salir a correr antes de que desayunes, hazlo durante 30 minutos, posteriormente prepara tu desayuno saludable, y no olvides ponerle verduras, huevos y un yogur griego.

MARTES

En este día relájate y busca blogs, historias en las redes sociales o algún video que te inspiren y que sean de ayuda para que logres tu objetivo; en este día debes estar muy motivado.

MIÉRCOLES

Muy probablemente en este día tu motivación haya bajado, bueno no te preocupes, aprovecha que los miércoles es cuando menos se realizan compras en el mercado y adquiere los productos que necesitas y rellena tu refri, para que los tengas para lo que resta de la semana; recuerda que deben ser sanos y lleva una lista para que no compres de más.

JUEVES

De acuerdo el portal Noticias de Alma Corazón y Vida, un estudio de la Universidad Johns Hopkins, dio a conocer que los días jueves es cuando las personas dejan de ir al gimnasio; haz ejercicio y disfruta este jueves comiendo sano y rico.

VIERNES

Este día es social, así que trata de desayunar y almorzar saludablemente antes de que vayas a cenar, cuando estés en el restaurante pide algo sano,como algún pescado o carne a la plancha, y eso si, olvida el alcohol y los postres azucarados.

SÁBADO

Aunque también en este día se amerita salir de casa y comer algo no tan saludable, sin embargo varios estudios han revelado que las personas que han comido fuera de casa este día, ingieren al menos 200 calorías más, así que si sales o te quedas en tu casa, elige alimentos saludables.

DOMINGO

Para cerrar con broche de oro la semana, sal y realiza ejercicio, ya sea que saques a pasear a tu perro o lleves a cabo algún deporte y de nueva cuenta come algo sano; ahora si ve a la báscula y te darás cuenta que lograste tu objetivo.

