El mejor día del mes para cada signo del zodiaco en julio de 2022

Entonces, ¿cuál es el día más afortunado para tu signo zodiacal durante el mes de julio de 2022?

Puedes consultar tu signo zodiacal a continuación para averiguarlo. Pero primero, revelemos por qué las cosas están comenzando a mejorar, especialmente si ha notado algunos desafíos al comienzo del año.

Todavía no estamos fuera de peligro, cuando se trata de la temporada retrógrada. Júpiter, el planeta que gobierna la suerte, se vuelve retrógrado este mes, lo que le brinda la oportunidad de establecer su propio valor sobre lo que cree que realmente debe ser la vida.

Julio es un mes continuamente activo con muchos planetas que cambian de signo y los asteroides Vesta, Quirón y Juno se vuelven retrógrados junto a Júpiter. Por mucho que esté ocurriendo un cambio fuera de ti, este mes insinúa los cambios internos que están por venir.

No importa cuántas oportunidades afortunadas el universo te presente, si no crees que realmente eres digno de ellas, entonces no importará Júpiter es un planeta afortunado que rige la abundancia y expande todo lo que toca .

Este mes se vuelve retrógrado en Aries, dándote la oportunidad de profundizar en tus propias creencias en esta área de tu vida.

Quirón ayudará en estos asuntos. Quirón es un asteroide que en la mitología griega se conoce como el sanador herido. Muchas de sus propias creencias sobre la abundancia y cómo se supone que debe ser la vida se originan con lo que experimentó cuando era niño. Este mes es una oportunidad para sanar internamente lo que puede estar frenándote externamente.

No tenga miedo de desafiar sus creencias familiares sobre lo que es posible tanto financieramente como personalmente este mes, ya que se le pide que defina lo que estas áreas significan para usted en lugar de solo cumplir con lo que le enseñaron, como deberían ser. La suerte y la abundancia están más ligadas a los asuntos financieros, pero también tienen un gran peso en tu vida personal.

Ya sea tener una relación satisfactoria, una red de apoyo de amigos o incluso la capacidad de aprovechar las increíbles oportunidades que se le presenten; todo lo que implica sentir que estás viviendo una vida verdaderamente abundante.

Cuando crees que eres verdaderamente digno de recibir y crear suerte, te vuelves más a los momentos de suerte que el universo crea a tu favor.

Aries del 21 de marzo al 19 de abril

Día más afortunado: jueves 28 de julio

Júpiter, el planeta que rige la suerte y la abundancia, se vuelve retrógrado en tu signo hoy. Durante el movimiento regular, este planeta trae oportunidades y direcciones para que crees más en tu vida externa.

Piensa en oportunidades laborales, planes de viaje o incluso en ganar la lotería. Durante el movimiento retrógrado, aunque se ralentiza y le pide que reflexione sobre cuáles son sus propias creencias personales. Esta es una oportunidad de ir hacia adentro para que eventualmente puedas mostrarte.

Tauro del 20 de abril al 20 de mayo

Día más afortunado: martes 5 de julio

Mercurio ingresa a tu signo zodiacal de Tauro en este día y te trae el regalo de las palabras. Mercurio gobierna cómo piensas y cómo te comunicas. Cuando está en tu signo zodiacal, significa que te será más fácil e incluso más afortunado expresarte.

No solo podrá encontrar las palabras que necesita para describir un plan o sueño, sino que otros estarán en la misma línea de pensamiento para que puedan recibir mejor lo que debe compartir. Este es realmente un momento para no contenerse.

Géminis del 21 de mayo al 20 de junio

Día más afortunado: lunes 4 de julio

Palas es el asteroide que rige la justicia y la sabiduría interior, al entrar hoy en tu signo es una oportunidad para que te reconectes con esta parte de ti mismo. Piense en cómo a menudo tiene una sensación o intuición de lo que está bien y lo que está mal, incluso si va en contra de algún tipo de norma social.

Este es un regalo de Pallas. De saber instintivamente lo que es correcto y honrar tu propia sabiduría interior. Usa esta poderosa energía para manifestar tus sueños más profundos sabiendo que sin duda estás en el camino correcto.

Cáncer del 21 de junio al 22 de julio

Día más afortunado: domingo 17 de julio

Venus ingresa a Cáncer hoy y, si bien este planeta es más conocido por gobernar el amor, también es el regente de los asuntos financieros e incluso de los emprendimientos inmobiliarios. Usa esta energía para impulsarte hacia adelante y crear abundancia financiera de la manera que se conecte más profundamente con tu propósito.

Puede que sea el momento de hacer una oferta por un espacio para tu propio negocio o de cambiar la dirección de tu casa. Si ha estado considerando invertir en bienes raíces o comprar una propiedad con fines de ingresos, esta es una excelente energía para aprovechar. Asegúrate de estar sintonizado con tus propias creencias y permitiéndote ver que tienes la clave de la abundancia que buscas.

Leo del 23 de julio al 22 de agosto

Día más afortunado: jueves 28 de julio

La luna nueva en Leo ocurre en este día y te brinda la oportunidad de un nuevo comienzo. las lunas nuevas son un momento para sembrar tus intenciones en el universo para que luego puedas cosechar las recompensas. Asegúrate de creer honestamente en tu capacidad para crear lo que deseas para que no te sientas tentado a sabotearte a ti mismo.

El pasado no determina el futuro que creas en ningún sentido, pero debes asegurarte de que no te estás disuadiendo de nada por miedo al fracaso

Virgo del 23 de agosto al 22 de septiembre

Día más afortunado: lunes 25 de julio

Juno, el asteroide que rige los matrimonios y los contratos, se tornó hoy retrógrado en Piscis. Esto activa tus relaciones amorosas pero también los contratos que pueden ayudarte a convertir tus sueños en realidad. Use esta energía para reflexionar sobre los acuerdos que ha firmado y si están dando sus frutos o si necesita reevaluarlos o terminarlos por completo.

Es un momento maravilloso para hacer los cambios que necesita, no solo en una relación, sino en cualquier empresa comercial para que pueda crear el espacio para una mayor abundancia financiera en el futuro.

Libra del 23 de septiembre al 22 de octubre

Día más afortunado: miércoles 6 de julio

El primer cuarto de luna ocurre en este día en Libra, lo que enfatiza su capacidad y necesidad de superar los desafíos que le impiden crear un espacio para la abundancia. Se sabe que los primeros cuartos de luna permiten más abundancia y suerte, pero requiere el trabajo de despejar el espacio de lo que te está frenando.

Esto significa que es posible que deba tomar la difícil decisión de dejar de lado ciertas situaciones o personas que no contribuyen a lo que está tratando de construir.

Escorpión del 23 de octubre al 21 de noviembre

Día más afortunado: domingo 31 de julio

Urano, el planeta del cambio inesperado, se une con el Nodo Norte, regente de tu destino, en Tauro hoy. Tauro es una energía que afecta la parte romántica de tu vida, lo que significa que, para ti, la suerte que más has estado buscando probablemente esté en este departamento.

Por mucho que esté encontrando el éxito en su carrera o en sus finanzas, su vida amorosa ha sido una que se ha sentido como una lucha para mejorar. La energía de hoy traerá algunos regalos inesperados que te ayudarán a acercarte un paso más a la relación que esperas construir.

Sagitario del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Día más afortunado: domingo 4 de julio

Palas, el asteroide que rige la sabiduría y la justicia, ingresa hoy a Géminis activando el funcionamiento de esta energía en tu vida personal. Has pasado la mayor parte del año enfocándote en tu carrera y por eso te has separado de lo que realmente valoras o necesitas en tu vida.

Esta energía te ayuda no solo a discernir lo que sabes que es verdad, sino que también te infunde ese espíritu guerrero para ayudarte a lograrlo. No aceptes un no por respuesta, especialmente de tus propios miedos.

Capricornio del 22 de diciembre al 19 de enero

Día más afortunado: miércoles 13 de julio

Tu luna llena anual en Capricornio ocurre el 13 y saca a la luz lo que ha ocurrido desde la luna nueva del 2 de enero. Use esto como una oportunidad para ver qué funciona y qué no. Nunca es demasiado tarde para cambiar las cosas o tener un nuevo sueño, pero si inviertes continuamente en lo que no es, nunca harás espacio para lo que sí.

Presta especial atención a cómo tus creencias sobre lo que crees que mereces han jugado un papel en la vida que has creado hasta este punto, y luego date cuenta de que tienes el poder de cambiar las cosas en el futuro.

Acuario del 20 de enero al 18 de febrero

Día más afortunado: jueves 28 de julio

La luna nueva en Leo de hoy te ayuda a comenzar un nuevo capítulo en tu vida personal. Después de lo que parece un año de lecciones y crecimiento, es hora de dar un paso hacia la novedad juntos.

Durante esta fase trata de soltar lo que está fuera de tu control o lo que es solo un recuerdo de una herida pasada. La vida que has creado no se parece en nada a lo que has experimentado anteriormente, por lo que es hora de permitirte renacer y confiar en el tiempo divino de los nuevos comienzos.

Piscis del 19 de febrero al 20 de marzo

Día más afortunado: lunes 25 de julio

Hoy, Juno, el asteroide del matrimonio y los contratos se vuelve retrógrado en tu signo trayendo no solo oportunidades en tu vida amorosa sino también en contratos financieramente abundantes. Si ha estado negociando o preparando un proyecto para su revisión, este es el momento en que llegará la recompensa.

Asegúrate de que tu valor se conecte con lo que recibes para que puedas abrazar por completo este nuevo capítulo de abundancia. Si ha habido alguna preocupación sobre una relación en particular en su vida y si resistirá la prueba del tiempo, esto también ayuda a aclarar cualquier confusión y lo señala en la dirección del amor verdadero.

