El matrimonio tiene beneficios en la salud física y emocional.

En la actualidad el matrimonio ya no es de larga duración pues los jóvenes ya no tienen esa ilusión, talvez no todos pero la gran mayoría, lo que no saben es que el estar en matrimonio tiene tanto beneficios económicos, como en la salud física y mental.

Beneficios del matrimonio.

Cabe mencionar que la mayoría de los padres tienen la ilusión de ver casados a sus hijos, pero verlos felices y realizados, es por eso que aquí te compartimos algunos de los muchos benéficos que podrías tener al casarte o si ya lo estas.

Beneficio económico

Hay estudios que demuestran que las personas que permanecen casados hasta el momento de la jubilación, tienen un 75% más de capital, que los que han permanecido solteros. También los hombres casados ganan entre el 10 y 40% más, que los que han sido solteros, dentro de una situación similar profesional y laboral. Otro aspecto a destacar, es que los matrimonios hacen del ahorro una norma de vida.

Las personas casadas disfrutan de mejor salud física y emocional

De acuerdo a los doctores John y David Gallacher, de la universidad de Cardiff, en Gales, en promedio, la gente casada vive más. Las mujeres casadas gozan de una mejor salud emocional y los hombres de una mejor salud física.

Un nuevo estudio confirma los beneficios del matrimonio para la salud física y mental de las parejas. La investigación, realizada por John Gallacher, de Cardiff University, muestra que los casados tienen entre el 10 y el 15 por ciento menos probabilidades de tener una muerte prematura y, por ende, son más longevos, debido a que por lo general se alimentan mejor, llevan una vida social más activa y se cuidan más

Los cónyuges se ayudan entre ellos para mejorar su estilo de vida, incluyendo perder peso, comer de manera más saludable y dejar de fumar.

Favorece la toma de los medicamentos de forma correcta, así como eleva la probabilidad de que los pacientes no dejen pasar sus citas médicas.

El matrimonio nos hace más responsables y disciplinados

Debido a que el matrimonio es un compromiso, donde cada uno tiene un papel que jugar para la felicidad de ambos, este mismo compromiso les hace asumir la vida con mayor madures. Mientras un soltero, no tiene mucho que pensar a la hora de cambiar de trabajo, ciudad o país, el casado tiene que tomarlo con mucho cuidado y responsabilidad, ya que piensa, no solo en él, sino en toda su familia.

Beneficios financieros y personales

Planeación del Patrimonio

Los esposos tienen el derecho de heredar los activos en caso de fallecimiento de la pareja, sin necesidad de hacer algún tipo de pago fiscal.

Cuidado a la Salud.

Adicional a que una pareja casada puede compartir una póliza de seguro de gastos médicos, los costos y primas son menores, que si lo hicieran por separado.

Ciudadanía

En la mayoría de los países, se puede tener acceso a la nacionalidad de la pareja por el simple hecho de estar casados.