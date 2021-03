¿El luto despierta tu deseo sexual? Es normal y hay una explicación para ello

¿Alguna vez has estado en un funeral, tal vez de un familiar o un amigo cercano, y pese al luto, tenías ganas de tener relaciones sexuales?.

La idea podría escandalizar a muchos, pero, de acuerdo a los expertos no es extraño que el luto y el deseo sexual se "combinen".

La explicación: "El sexo es un bálsamo", dice Nancy Lee, autora de "No duermas con él todavía". Te explicamos más detalles en La Verdad Noticias.

¿Por qué la pena despierta el deseo sexual?

Según una investigación de la Universidad de Michigan, el dolor físico y emocional iluminan las mismas partes del cerebro. "Cuando experimentamos dolor físico, nuestro cuerpo libera endorfinas, una hormona basada en péptidos que sirve como ungüento para el dolor", explica Lee.

¿Sabes qué más libera endorfinas? Sexo. "Entonces, cuando experimentas este dolor agudo, que llamamos duelo emocional agudo, tu cerebro busca automáticamente esas endorfinas", dice.

Con el sexo buscamos intimidad al enfrentarnos al luto

Aquellos que tienden a tener un impulso sexual más alto y que experimentan más placer con el sexo parecen ser los que buscan esto sobre aquellos con impulsos sexuales más bajos, según Lee.

"Cuando tienes un gran impulso sexual, el sexo es más gratificante, por lo que es más probable que lo vincules con emociones positivas", dice.

Sexo durante el luto es tabo para algunos

Nosotros, como sociedad, tenemos algunos sentimientos bastante atrasados en torno a los tabúes, especialmente el sexo y la muerte, y cómo esos dos juegan entre sí.

Vemos este punto de tensión en tiempo real todo el tiempo, como cuando la influencer de Instagram, Caroline Calloway publicó una serie de fotografías sexuales en las semanas posteriores a la muerte de su padre.

"Soy sexy y sexual y estoy desconsolada", escribió en una publicación de Instagram.

Sus seguidores no estuvieron de acuerdo con que vincule la sexualidad y el dolor. "No voy a decir que tu padre estaría decepcionado, estoy seguro de que no, pero sea cual sea el tipo de mensaje que intentas difundir aquí, lo ejecutaste terriblemente", escribió uno.

“Cuando muere alguien a quien amamos, estamos desesperados por aprovechar la vida”, dice Alexandra H. Solomon, autora de Taking Sexy Back. “Y no hay un punto de acceso más poderoso a una sensación de vitalidad como el sexo.

"Perder a alguien pone la muerte frente a nosotros. Algunas personas usan el sexo para aprovechar la vida".

La excitación por el dolor es completamente normal, pero no es así como reaccionarán todos. "Somos completamente idiosincrásicos como seres sexuales", dice Solomon.

