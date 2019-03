El lugar donde los hombres eyaculan dicen mucho de su personalidad

El lugar donde los hombres eyaculan puede decir mucho de la personalidad y es que aunque parezca tan obvio, en muchas ocasiones no prestamos atención a los mensajes subliminales que hay dentro de este tema, pero aquí te diremos lo que significa.

La lugar donde los hombres eyaculan puede ser muy obvio pero en muchos casos no se presta la atención suficiente pero dice mucho de su personalidad ¡Descúbrelo!

Para empezar, debes saber que la expulsión de semen no se da manera continua, es decir, primero sale un chorro superior a los 50 km por hora, lo que permite que entre de manera profunda en la vagina, después dependerá de la cantidad de contracciones, por lo regular cuando hay un orgasmo son entre 10 o 15km/h.

El lugar donde los hombres eyaculan dicen mucho de su personalidad.

Pero cada uno tiene una manera de eyacular, dependiendo el orgasmo y algunos tienen lugares favoritos para eyacular en su pareja y eso dice mucho de su personalidad, así que pon atención.

EN LA CARA

Los hombres que eyaculan en la cara de su pareja suelen aparentar ser todo un ¨Don Juan¨, pero en realidad es una forma de dejar en claro en poder, su ego es quien domina cada posición sexual y lo engaña haciéndole creer que por eso es más hombre.

EN LA CARA.

LA ESPALDA

Este tipo de hombre suele esconder algo que en muchas ocasiones no sabe cómo decirte, le cuesta trabajo expresar sus verdaderas emociones, aún no se siente cómodo, no está listo para que veas sus gestos en un momento de placer y debilidad.

LA ESPALDA.

LA BOCA

Los hombres que eyaculan en la boca de sus pareja solo por una ocasión probablemente se trató de cumplir su fantasía sexual, pero se vienen frecuentemente en la boca de su pareja, están gritando sus ganas de marcar territorio.

LA BOCA.

EN EL ESTÓMAGO

Esto es la eyaculación emergente, pues cuando de plano no dio para más y la excitación lo tomó por sorpresa, así que, no hay de otra que arrojar el semen en el estómago, además de que es un vínculo emocional de verle la cara a la mujer que quiere antes de llegar al clímax.

EN EL ESTÓMAGO.

AL INTERIOR DE LOS MUSLOS

Este tipo de hombres no quieren embarazar a su pareja, pero el solo hecho de haber estado tan cerca les causa satisfacción.

AL INTERIOR DE LOS MUSLOS.

EN EL PECHO

Al eyacular en los pechos de la pareja puede ser por estimulación y por que adquiere un mayor grado de excitación y ella siente bien de darle placer. De ahí, que venirse sobre los pechos, una de las partes más erógenas y atractivas para el sexo masculino.

EN EL PECHO.

EN EL CONDÓN

Los que eyaculan en el condón, no están dispuesto a contraer alguna enfermedad de transmisión sexual, ni mucho menos dejarse llevar por el placer y traer un hijo al mundo, cuando su relación no se ha consolidado.

EN EL CONDÓN.