El look de oficina de la Reina Letizia que tú también puedes copiar

La Reina Letizia es muy buena en lo que hace, está a cargo de diferentes proyectos sociales como parte de su labor en la realeza e incluso fue galardonada con el Premio "Larra", otorgado por la Asociación de la Prensa de Madrid, antes de contraer matrimonio con Felipe. No obstante, hay algo que no figura en su currículo y definitivamente debemos mencionar, pues su estilismo y buen gusto en la moda merece reconocimiento.

No cabe duda de que Letizia domina muy bien la moda, pues no sólo es una de las royals que siempre destaca por su forma de vestir y combinar las prendas, sino que siempre sabe qué llevar para cada ocasión, y ahora que ha ido a visitar a su suegro, no nos ha fallado.

Como podrás recordar, el Rey Emérito, Don Juan Carlos, fue sometido a una cirugía a corazón abierto la semana pasada y hasta ahora continúa bajo supervisión médica en el Hospital Quirón de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, en donde pudimos ver a Letizia, con su esposo, el Rey Felipe, y sus hijas, las Princesas Leonor y Sofía.

Para la visita, Letizia escogió un look clásico, casual y cómodo, uno que definitivamente podríamos llevar a la oficina, pero que honestamente es poco usual para una Reina. Se trata de una camisa blanca (básica e indispensable en cualquier armario), unos pantalones grises de cuadros y unos tenis blancos.

Si bien no es la primera vez que la vemos con un outfit cómodo y cero elegante, los tennis no suelen ser el tipo de calzado que la monarca elige, pues ella es más de portar tacones e incluso sandalias.

No obstante, no podemos negar que la combinación resultó excelente, y aquel detalle de doblar la parte posterior de los pantalones le dio un toque más casual, cosa que fácilmente podemos revertir para convertirlo en un atuendo más formal, con unos tacones, accesorios y la blusa fajada.

