El kit que necesitas para iniciarte en el bricolaje

El bricolaje está de moda. La industria del do it yourself crece a pasos agigantados en todo el mundo. Todos en algún momento nos hemos visto obligados a realizar alguna tarea de bricolaje. Quizás no quedó como queríamos por falta de experiencia o porque no contábamos con las herramientas que queríamos.

De acuerdo con Leroy Merlin, la multinacional francesa especializada en bricolaje, más de la mitad de hogares realiza actividades manuales por obligación, mientras un tercio lo hace por afición. Estas cifras refuerzan la teoría de que esta industria está en auge. La misma compañía se ha extendido por más de 10 países.

Ahora bien, necesitamos estar preparados para la próxima vez que emprendamos una tarea doméstica. Para ello, necesitamos contar con un kit básico de herramientas listo para cualquier emergencia que surja. A continuación presentamos una lista de accesorios que todo aficionado debe tener.

Taladro. Es posiblemente la herramienta más usada en casa. Con ella hacemos todo tipo de perforaciones, siempre que tengamos las brocas adecuadas. Ya sea que tengamos una con cable o de batería, funcionan ambas como destornilladores y nos ofrecen realizar un trabajo mucho más preciso que si lo hiciéramos de manera manual.

Sierra circular. Esta máquina nos permite hacer cortes longitudinales y a bisel. Su potente motor eléctrico permite cortar prácticamente todo. Todo depende de las revoluciones por minuto (RPM) que tenga. Mientras más revoluciones, más potencia. Son muy usadas en trabajos de carpintería por su gran precisión.

Maletín de herramientas. Indispensable en cualquier hogar. Es un equipo completo con todo tipo de destornilladores, maletines, llaves, alicates, cuchillas, etc. Aquí tenemos todo lo indispensable para iniciar un trabajo.

Mesa de trabajo portátil. Es una pieza plegable de mucha utilidad, pues permite cortar, atornillar, lijar y manejar todo tipo de materiales. Debido a que ocupa poco espacio, es ideal para trabajar en cualquier parte del hogar sin tener que mover otros muebles o acondicionar un ambiente.

Cinta métrica. El flexómetro no puede faltar en casa. En cualquier momento necesitamos tomar medidas, por lo que debemos contar con este accesorio. Eso sí, debe tener, como mínimo, 5 metros de largo.

Brochas. Un juego de brochas nos permite pintar y limpiar superficies pequeñas y detalles. Debido a sus cerdas, las podemos usar con esmaltes, barnices y protectores de madera. Contar con una variedad es importante, pues hay algunas con punta redondeada que se usan para recortar la pintura en los rincones. De esta maner, ahorramos esta sustancia.

Cuchilla. El cúter es imprescindible para realizar cualquier corte en materiales blandos. Hay de distintos tamaños y hojas, por lo que no estaría mal tener un juego completo para realizar todo tipo de tareas.

Juego de espátulas. Antes de pintar una pared, es necesario limpiarla y retirar todo rastro de suciedad. En este paso, es importante contar con espátulas para realizar un mejor trabajo. Son esenciales para alisar y quitar la pintura que ha perdido su color por el paso del tiempo.

Alicates, tenazas y llaves. Son especialmente usadas en trabajos de fontanería. Hay de muchos tipos y tamaños, por lo que sería ideal contar con las más completas.

Llave inglesa. Es la llave ajustable por excelencia y la más polivalente. Con ella podemos realizar una infinidad de trabajos de apriete.

Estas son algunas de las herramientas más indispensables para realizar trabajos en bricolaje. Si vamos a iniciarnos en este mundo, también es importante seguir algunas medidas de seguridad. Es cierto que no somos profesionales en la materia, pero debemos cuidar nuestra integridad en todo momento.

Un casco de obra, mascarillas, guantes y gafas son algunos de los accesorios que nos protegerán de los trabajos más básicos. También debemos informarnos del uso de cada herramienta para prevenir accidentes al momento de usarlas.