El increíble parecido del príncipe Felipe a los 36 años con su nieto, Harry

Los genes son fuertes en esta familia. En una foto antigua, el recién fallecido príncipe Felipe, duque de Edimburgo, tiene un parecido sorprendente con su nieto pelirrojo, el príncipe Harry, que te presentamos en La Verdad Noticias.

La imagen es en realidad la portada de un número de 1957 de la revista Paris Match que captura al príncipe Felipe con un atuendo militar formal, sonriendo y escuchando a un compañero. El fotógrafo real de Getty Images, Chris Jackson, publicó la foto en Instagram unos días después de la muerte del príncipe.

Felipe de Edimburgo en la portada de Paris Match en 1957

“Hoy me acordé de esta increíble @parismatch_magazine vintage de 1957 que adquirí hace unos años”, escribió Jackson en su pie de foto. “Me quedé impresionado en el momento en que lo vi. Siempre me recuerda los puntos de referencia históricos únicos que proporciona la fotografía real. La portada presenta a un príncipe Felipe fantásticamente afable de gira con The Queen".

El parecido de Harry con Felipe de Edimburgo

Al ver la fotografía, los usuarios de redes sociales notaron rápidamente el parecido del joven Príncipe Felipe con su nieto Harry duque de Sussex. La publicación se lleno de comentarios sobre el gran parecido.

"Parece Harry, dice el comentario superior de la publicación. "Totalmente pensé que era Harry", escribió alguien más. Y es fácil ver por qué: la sonrisa, los ojos, las barbas. Súper similar"; “Esta es la primera vez que veo que el príncipe Harry luce exactamente como su abuelo”; “Bueno, esto callará todos los rumores de que Harry no es el hijo de Charles”, fueron otros comentarios.

Príncipe Harry y Felipe de Edimburgo a los 36 años de edad

Como señaló People, el príncipe Felipe tenía alrededor de 36 años en el momento en que se tomó esta fotografía, la misma edad que tiene ahora el príncipe Harry, quien se encuentra de regreso en Reino Unido para el funeral de su abuelo.

Ambos hombres de la familia real sirvieron en el ejército de su país: el Príncipe Felipe se alistó para luchar en la Segunda Guerra Mundial en 1939, y el Príncipe Harry fue enviado dos veces a Afganistán durante su década en el servicio militar del Reino Unido.

