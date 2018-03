El huevo, uno de los alimentos más completos que existen

La calidad de la proteína del huevo es la mejor de cualquier alimento integral, posee vitaminas como la A, B2, B12, D y E

México es el 5° productor mundial de huevo con ¡2.55 millones de toneladas anuales!

En México el consumo anual por cabeza es de 22 kilos.

Jalisco destaca como productor de huevo; su parvada de postura genera 1.4 millones de toneladas al año.

Para México, la exportación de huevo le representa un ingreso económico de 1.555 millones de dólares.

El 40 por ciento de la producción mundial de huevo se consume en China.

La calidad de la proteína del huevo es la mejor de cualquier alimento integral, posee vitaminas como la A, B2, B12, D y E, además nos proporciona minerales: Fósforo, Selenio, Hierro, Yodo y Zinc. Un huevo es un huevo, el color no importa, porque la única diferencia radica en que las gallinas con plumas blancas ponen huevos blancos, mientras que las gallinas con plumas rojizas ponen huevos rojos, pero más allá del cascarón, no hay diferencia nutricional. El huevo es uno de los alimentos más completos que existen, sirve para elaborar ricos y diferentes platos, y para hacerlos más apetitosos porque les da un color, olor y sabor especial. Lo puedes comer de muchas maneras: fritos, revueltos, en tortilla, tibios, cocidos, asados...También en riquísimos postres como flanes, bizcochos, turrones, etcétera. En este Día Mundial del Huevo, un alimento esencial en nuestra dieta lo queremos homenajear con los siguientes datos:Finalmente tenemos que el huevo es fuente de inspiración, sí, pues ha inspirado la creación de un sinfín de frases (“No pongas todos los huevos en una sola canasta”, “Gallina que no pone huevos, al puchero”); películas (“Una película de huevos”), al arte miso (Huevos Fabergé) y por supuesto a la gastronomía.