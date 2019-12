El horóscopo revela quiénes son las mujeres más coquetas del zodiaco

No hay cómo esconderlo, de acuerdo con el horóscopo, estas son las mujeres más coquetas del zodiaco. No importa si no te parecen las más guapas, ellas simplemente exudan sensualidad, son carismáticas y sin dudas son irresistibles. ¿Quieres saber de quiénes se trata? ¡Continúa leyendo!

Cáncer

“No rompen ni un plato”, o al menos eso es lo que parece, pero cuando te ganas su confianza, descubres la verdadera fiera que llevan dentro. Son híper sensuales, coquetas, seductoras y seguras, aunque todo este festín de fantasías lo demuestran únicamente durante la intimidad.

No les gusta hacer ruido y en realidad son muy recatadas; son misteriosas y de perfil bajo, pero son capaces de conquistar a cualquiera. Si te topas con ella, conocerás lo que es el verdadero amor.

Leo

Las chicas de Leo son encantadoras; a ellas sí que les gusta llamar la atención, pero su egocentrismo pasa a segundo plano cuando descubres lo divertidas, cariñosas y dulces que son.

Son muy coquetas y atrevidas, les gusta sacar lo mejor de las personas y hacerlas salir de su zona de confort. Además, disfrutan mucho salir de la rutina y les fascinan las actividades divertidas. Si conoces a una, será muy difícil no caer rendido.

Escorpio

Escorpio es sin duda el signo más coqueto de todos; al tener muy activa la parte sexual, es encantador sin siquiera intentarlo, no obstante, también tiene su lado sensible y su atractivo va más allá del aspecto físico y su atrevida forma de ser.

Las chicas que se rigen por este signo se caracterizan por ser muy nobles, cariñosas y divertidas, además tienen un carácter muy agradable y llaman la atención de inmediato, así que sí, podemos decir que son coquetas por naturaleza y tienen tantas cualidades que vuelven loco a cualquiera.

