El hijo de la Reina Isabel que se enredó con la viuda de Kurt Cobain

No cabe duda de que los hijos de la Reina Isabel son todas unas fichitas, pues entre rumores de homosexualidad, divorcios, infidelidades y hasta acusaciones de abuso sexual, todos y cada uno de ellos se han visto envueltos en el escándalo, especialmente uno de ellos, que incluso se “acostó” con la cantante y actriz Courtney Love, viuda de Kurt Cobain.

Hablamos del Príncipe Andrés, el hijo favorito de la Reina Isabel y el peor de la lista. Aunque en su momento Courtney alegó que conoció al Príncipe en 2001 y que únicamente tomaron té juntos en compañía de sus amigos, años después reveló en su libro ‘Dirty Blonde: The Diaries of Courtney Love’ (2006) que en realidad el tercer hijo de la monarca británica había llegado a su casa en busca de sexo.

“Conocí al Príncipe Andrés con un grupo de amigos en 2001. Estábamos en mi casa, él vino. Él fue educado. Me felicitó por mi té, algo que me hizo feliz. Salió. Eso es todo. No recuerdo haberlo encontrado nuevamente después de eso”, compartió la vocalista y líder de la banda de rock alternativo ‘Hole’ en su cuenta de Instagram el pasado 15 de septiembre.

La reciente publicación deja en tela de juicio sus publicaciones pasadas, pues además de haber escrito en su libro que Andrés había visitado Estados Unidos con la firme idea de “buscar chicas y pasarla bien”, en 2006, durante una entrevista de televisión confesó que su Alteza Real visitó su hogar en la madrugada porque un amigo en común le había sugerido que Love “podría hacerlo pasar un buen momento”.

El hijo de la Reina Isabel que se enredó con la viuda de Kurt Cobain

En aquel entonces, un portavoz del Palacio confirmó la primera versión de la cantante, asegurando que el encuentro sí se había dado entre ellos, pero que la versión que acusaba al Duque de York de haber ido en busca de sexo casual era “una completa tontería”.

Lo curioso es que el supuesto amigo en común era el recién fallecido Jeffrey Epstein, quien fue acusado por varios crímenes sexuales en contra de menores, crímenes que también se asociaron al Príncipe Andrés. No obstante, la viuda de Kurt Cobain negó haber conocido a Epstein.

El hijo de la Reina Isabel que se enredó con la viuda de Kurt Cobain

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.