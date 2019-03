El hechizo del limón es efectivo para que tu ex regrese contigo.

En muchas ocasiones nos han destrozado el corazón o por malas decisiones hemos dejado ir a la persona que queremos, ese amor que aun queremos que esté con nosotros y una de las formas para que regrese es con magia blanca, en especial con el hechizo del limón, de esta manera tu ex regresará, ¡Pon mucha atención!

Si quieres que tu ex regrese contigo, con el hechizo de magia blanca del limón lo lograrás.



La mayoría de las veces cuando perdemos a nuestra pareja pensamos que nuestro/a ex ya no nos quiere, que ya no piensa en nosotros, pero nunca estamos 100% seguros de una decisión, y por lo general tu expareja sigue mirando hacia atrás en algún momento del día, es por este motivo que aun él puede regresar contigo si es lo que quieres, con el hechizo del limón.

La mejor recomendación para que tu ex regrese a ti es de la siguiente manera ¡Pon mucha atención!

Amarre para acercar a tu ex

Para este hechizo necesitas una hoja de papel en color rosa, un limón fresco y amarillo, un cuchillo, una cinta en terciopelo de color rojo, un plato blanco, un bolígrafo con tinta en rojo, y el congelador.

El hechizo del limón.

Para comenzar con esto necesitas escribir con la tinta roja en el papel los nombres completos de la persona que deseas retorne a ti y el tuyo, enseguida deberás corta el limón en dos partes iguales sobre el plato y el papel lo pliegas en dos partes en las que los nombres coinciden uno con otro y colócalo en medio del limón.

Para continuar, con la cinta de terciopelo deberás amarrar el limón para que se sellen las partes para llevarlo al congelador bien oculto mientras visualizas a esa persona de retorno contigo y de excelente manera. Es posible que el hechizo surta su efecto en aproximadamente un mes, pero mientras debes ser consistente con tus ideas y pensamientos férreos hacia él para su regreso.

Después de un mes, el limón debe ser enterrado en una maceta que se encuentre en tu jardín, lo más visible. Debes entregarte, creer y confiar pues este hechizo no es en vano.

Para que este hechizo tenga más poder, puedes realizar un rezo a San Antonio, que es el patrono de las parejas que se encuentran pasando por mal momento y deberás decir lo siguiente:

Plegaria a San Antonio

” Sagrado San Antonio, que eres el fiel protector de las parejas desvalidas y confundidas, haz que (nombre de la persona) regrese a mí que lo espero para recibirlo con toda mi alma henchida de amor, espero tengas compasión de mí. Así será.”