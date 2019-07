El hábito de la lectura abarca interesantes e importantes aristas

En primer lugar, la lectura, del mismo modo que todas las restantes actividades intelectuales, es una actividad exclusiva de los seres humanos, únicos seres vivos que han podido desarrollar un sistema intelectual y racional de avanzada. Esto quiere decir que la lectura es una de aquellas actividades que nos definen por lo que somos frente al resto de los seres vivos. La lectura es una actividad que por lo general comienza a adquirirse muy lentamente desde temprana edad y se mantiene de por vida, es decir que no se pierde con el tiempo.

La mayoría de nosotros tenemos el privilegio de leer los libros que queramos, incluso de forma gratuita.

Por otro lado, la importancia de la lectura también reside en el hecho de que es a través suyo que el ser humano puede comenzar a recibir conocimientos de manera formal e insertarse así en el proceso tan complejo pero útil conocido como educación. La lectura supone siempre atención, concentración, compromiso, reflexión, todos elementos que hacen a un mejor desempeño y a mejores resultados.

Todos los libros que pasarán por tus manos te ayudarán en algo, prácticamente ninguno pasará desapercibido.

Obviamente, la lectura puede realizarse de muchas maneras y con muchos objetivos. Así, no es lo mismo la lectura por placer que aquella que se realiza por obligación para cumplir determinado objetivo educativo o laboral. De cualquier modo, siempre la lectura actuará como un fenómeno que nos permite alentar nuestra imaginación, crear nuevos mundos en nuestras mentes, reflexionar sobre ideas o conceptos abstractos, entrar en contacto con nuestro idioma o con otros, mejorar nuestra ortografía, conocer más sobre otras realidades, etcétera. Es siempre relevante para que la lectura rinda sus mejores frutos que la misma se realice en ambientes relajados y tranquilos, que inviten a la concentración, que permitan que la persona se olvide de aquello que lo rodea y se sumerja en la historia que lee.

Las personas que leían libros de cualquier tipo: ficción o no ficción durante unos 30 minutos al día (durante varios años) vivían un promedio de 2 años más que las personas que no leían nada.

¿Por qué es tan saludable?

La lectura es el único instrumento que tiene el cerebro para progresar, nos da el alimento que hace vivir al cerebro. Ejercitar la mente mediante la lectura favorece la concentración. A pesar de que , tras su aprendizaje, la lectura parece un proceso que ocurre de forma innata en nuestra mente, leer es una actividad antinatural. El humano lector surgió de su constante lucha contra la distracción, porque el estado natural del cerebro tiende a despistarse ante cualquier nuevo estímulo. No estar alerta, según la psicología evolutiva, podía costar la vida de nuestros ancestros. si un cazador no atendía a los estímulos que lo rodeaban era devorado o moría de hambre por no saber localizar las fuentes de alimentos. Por ello, permanecer inmóvil concentrado en un proceso como la lectura es antinatural.

Al leer, tu mente conecta con un mundo literario libre de todos los factores estresantes que plagan tu rutina diaria.

Los beneficios de la lectura

“Leer es para la mente lo que el ejercicio físico es para el cuerpo”. Esta frase de Joseph Addison, ensayista, poeta y guionista inglés (1672 - 1719) representa muy bien los beneficios de leer. ¿Sabía usted que al leer, no solo incrementa notoriamente la concentración, enriquece su vocabulario y previene el declive cognitivo?

La lectura ofrece innumerables beneficios, entre ellos: agudiza la astucia; estimula el intercambio de información y conocimiento; la costumbre continuada de leer, retarda la aparición de los síntomas de demencia; estimula la percepción, la concentración y la empatía. Durante la lectura se activan regiones cerebrales que propician procesos de imaginación a partir de los acontecimientos de la narración y vienen a la mente recuerdos y confrontaciones con experiencias personales.

Tras investigaciones realizadas con respecto a las personas que leen, se encontró que los estudiantes exitosos poseen mejores habilidades de expresión, lectura y lenguaje, incremento en la capacidad de concentración, análisis e interpretación de texto.

Así que, a leer todo el mundo, pues hacerlo nos prodiga salud y felicidad.

Ricardo D. Pat