El gobierno de la Ciudad de México transmitirá en vivo el Desfile de Día de Muertos.

El Desfile de día de muertos que está por comenzar es uno de los eventos más esperados de la capital del país y este año se prevé que asistan un aproximado de 2 millones de personas.

Sin duda alguna, todo mexicano amante de estas fechas está por tener una cita a las 17:00 horas en la Puerta de los Leones de Chapultepec de la CDMX, pues desde ahí partirá el gran desfile hasta llegar al zócalo capitalino.

No obstante, si eres de los que no puede ir, no te preocupes porque el recorrido se transmitirá en vivo a través de la televisión y las redes sociales.

¿En dónde se transmitirá el Desfile de día de muertos 2022 de la CDMX?

Tal y como te acabamos de informar en La Verdad Noticias, El Desfile de día de muertos se transmitirá en vivo tanto en la televisión como en las redes sociales, específicamente en el Canal 21 a partir de las 18:00 horas y en las cuentas de Facebook y Twitter del gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría de Cultura local.

¿Cuál será la temática del Desfile de día de muertos de la CDMX?

Bajo la temática de “México: El ombligo de la luna”.



El Gran Desfile Día de Muertos de la Ciudad de México, se realizará el 29 de octubre a las 17:00 hrs partiendo de la Puerta de los Leones de Chapultepec.



¡No te lo puedes perder! #DíaDeMuertos#LaCiudadQueLoTieneTodo pic.twitter.com/MoaNaU1VSP — Promoción CDMX (@promocionCDMX) October 17, 2022

La temática del Gran Desfile de día de muertos de la Ciudad de México tendrá por temática "México: El ombligo de la luna" y en él podrás encontrar durante 3 horas y media carros alegóricos inspirados en Quetzalcóatl, el Mictlán y las catrinas de Posada y más.

