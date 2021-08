El fruto que contiene hasta 100 veces más vitamina C que una naranja

La ciruela Kakadu, una especie nativa de Australia, tiene el contenido de vitamina C más alto de todas las frutas del mundo, con una concentración de hasta 7000 mg por 100 g de fruta, unas 100 veces más que el de una naranja.

Su nombre botánico (científico) es “Terminalia ferdinandiana” y sus otros apodos incluyen Billy Goat Plum, Green Plum, Salty Plum, Wild Plum, Murunga, Marnybi, Manmohpan, Kullari Plum y Gubinge.

Todo de este fruto, desde la corteza hasta la goma de mascar, las hojas y los frutos, se ha utilizado en todo tipo de medicina indígena durante generaciones, pues existen grandes beneficios de consumir vitamina C todos los días.

¿Cómo es la ciruela Kakadu?

La ciruela Kakadu en un pequeño fruto australiano

Estos frutos tienen la forma de una almendra, puntiaguda, y el tamaño de una ciruela, de ahí que se les conozca como la ciruela kakadu. Son de color verde y en su interior contienen una semilla dura. La "carne" es comestible pero con un ligero sabor ácido y amargo, que deja en la boca un regusto poco agradable, similar a la cáscara de limón.

Los aborígenes elaboran con el fruto de la ciruela kakadu una deliciosa mermelada que tiene aspecto gelatinoso cuando está cocida. Otro de sus usos culinarios es la elaboración de salsas y jugos

La ciruela Kakadu no solo es rica en una vitamina, también contiene oligoelementos y antioxidantes que nutren y vigorizan la piel, incluida la vitamina E, zinc, ácido fólico y carotenoides.

No es de extrañar, entonces, que esta pequeña y potente fruta amarga esté teniendo ahora un gran impacto en la cosmética mundial. La industria cosmética ha tenido un gran interés en la vitamina C durante décadas porque es una vitamina que no sintetizamos nosotros mismos, y la investigación ha demostrado sus beneficios para mejorar el colágeno y la elastina, entre otras funciones de apoyo antienvejecimiento.

¿Qué beneficios tiene la vitamina C?

Esta vitamina está presente en varios cítricos

Los beneficios de esta vitamina en el cuidado de la piel son varios y van desde:

Mejora de una variedad de trastornos inflamatorios de la piel.

Reduce el enrojecimiento de la piel.

Fortalece los capilares

Reduce las ojeras y la hinchazón debajo de los ojos.

Protección activa contra los radicales libres dañinos.

Reduce la pigmentación de color en la piel.

Tiene un efecto significativo en la mejora de la hidratación de la piel, que es importante para el metabolismo cutáneo normal y también para prevenir las alteraciones cutáneas y el envejecimiento prematuro.

La ciruela Kakadu es cosechada por comunidades indígenas exclusivamente en Kimberley, el Territorio del Norte y Arnhem Land. A pesar de su estatus de superalimento, muchos no están familiarizados con este fruto, pero ahora que se conoce la cantidad de vitamina C que contiene ha generado un gran impacto en la cosmética.

