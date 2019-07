El exitoso retorno de “Y colorín colorado este cuento aún no se ha acabado”

Sobre esta obra comenzaron a surgir rumores como que si lo leías te cambiaría la vida, una afirmación que debemos reconocer sonaba demasiado atrevida, sobre todo viniendo de un personaje del que no teníamos ninguna referencia como escritor en su momento. “Y colorín colorado este cuento aún no se ha acabado” se editó por primera vez en el año 2001 y desde entonces ha sido leído, releído, regalado, prestado y recomendado por lectores de todas las edades, géneros, religiones, preferencias y nacionalidades.

Odin Dupeyron nacido en la Ciudad de México en 1970, es un artista innato y multifacético, productor, actor y director de teatro.

Pero ¿De qué va este libro?, básicamente el planteamiento general o el mensaje central es el de no rendirnos ante la vida, mensaje que nos presenta a través de simbolismos, es una historia sobre una princesa que está encerrada en una torre pero el príncipe nunca llega, ella espera una señal para salir de la torre, cuando el narrador está a punto de culminar la historia, la princesa replica que aún no ha salido de la torre, a lo que el narrador le pregunta ¿qué esperas?... la figura del dragón representa el miedo, adopta la forma de pretextos impidiendo que la protagonista (y los lectores por supuesto), salga de sus temores.

Muchas veces nosotros estamos dominados por ese dragón del miedo, y eso nos impide mejorar en nuestra vida, encontrar un mejor trabajo o buscar una mejor relación sentimental, etcétera, además de que todo el tiempo estamos esperando que lleguen señales para atrevernos a implementar cambios positivos, cuando la decisión está en nuestro interior.

Y colorín colorado este cuento aún no se ha acabado es su primer libro, al cual él llama “mi tratado de independencia”, es bestseller nacional y ha sido traducido a inglés y griego.

Odin Dupeyron nos recalca que la vida no se acaba hasta que se acaba, y que debemos estar conscientes de que muchas veces las cosas no salen como nosotros la queremos y no por eso es menos, ya que depende de cada persona atreverse a efectuar un giro positivo en sus respectivas existencias.

Como detalle pintoresco y original cada personaje tiene un color determinado en sus diálogos, lo que nos ayuda a identificar mejor los mensajes. El resultado de este trabajo fue sorprendente, pues a menos de dos años de su publicación se convirtió en un bestseller nacional, pero ha vivido una historia atípica, brincando de la impasibilidad al lanzamiento humilde, al lanzamiento en grande, al destierro y al renacimiento.

Ha pasado de casa en casa, de mano en mano, de corazón en corazón. Se ha convertido en uno de los libros más regalados, más vendidos y más recetados por amigos, maestros, familiares y terapeutas, además que ha sido traducido al inglés y al griego. Para muchos lectores este se convirtió en su libro de cabecera. Ha cambiado de editorial, de portada, de color y de presentación y, ahora, con esta reedición a cargo de Editorial Planeta, con un excelente diseño de portada, 170 páginas, celebrando su decimoquinto aniversario, tenemos una buena oportunidad de repasar un contenido que seguramente surgió en un momento clave de la vida del autor.

Ricardo D. Pat