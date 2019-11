El escritor David R. Gillham sorprende con su novela Ana Frank

En Ana Frank, publicado por editorial Planeta, el escritor David R. Gillham responde a la pregunta como resultado de una investigación de seis años, en los que se documentó no solo sobre el personaje, sino sobre el mundo que la rodeó, y consultó todo el material disponible al respecto para adentrarse en los momentos más trascendentes de su vida.

¿Qué habría pasado si Ana Frank hubiera sobrevivido al holocausto? ese es el planteamiento de esta obra de David R. Gillham.

Gillham parte de la premisa de que Ana sobrevive al campo de Bergen-Belsen y se reencuentra con su padre, Otto Frank, con quien trata de recuperar una vida en la que las ausencias pesan: su hermana Margot murió a causa del tifus y su amada madre por inanición, provocada por la raquítica dieta de los campos de exterminio, pero también porque guardaba sus sobrantes de pan para dárselos a sus hijas.

Los recuerdos se convierten en pesadillas y Ana suele “ver” a Margot entre las precarias y sucias condiciones en que vivieron en los campos nazis y los malos momentos se mezclan con su dolorosa nueva realidad, pues no comprende que su padre, a quien llama Pim, se case de nuevo a 16 meses de la muerte de su madre.

En una Ámsterdam que se esfuerza por recuperarse de la guerra y se convierte en centro de reunión en el que los sobrevivientes comparten sus experiencias y buscan darse ánimos, Ana también tiene ante sí una realidad con oportunidades, que se presentan de manera inesperada, recordándole que existe el amor y que son posibles sus sueños de convertirse en escritora.

Ana Frank murió de tifus a mediados de febrero de 1945 en el campo de concentración de Bergen-Belsen.

“Quiero ser escritora”, admite. “Eso es lo que quiero. Eso no lo cambio. Y quizá sí tenga algo de talento, pero me da miedo que eso no sea suficiente. Creo que es mi deber contar esta historia porque, de lo contrario, ¿por qué viví todo eso? Pero ¿qué pasa si ahora soy demasiado débil o cobarde como para enfrentar lo que debo enfrentar?”

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

Dos años después de terminada la guerra, su padre publicó el diario de Ana Frank bajo el título La casa de atrás

David R. Gillham estudió guion en la Universidad del Sur de California y se dedicó por más de diez años al negocio de los libros, después incursionó en la ficción. Actualmente vive en Massachusetts con su familia. Es autor de City of Women, novela sobre el papel de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial y que se convirtió en un bestseller reconocido por The New York Times.

Ricardo D. Pat