El emotivo momento que se vivió en el Palacio de Buckingham. (Foto cortesía Pinterest)

Hace unos días en el Palacio de Buckingham se llevó a cabo el tradicional almuerzo navideño (el cual es organizado por la Reina Isabel) que reúne a los integrantes de la Familia Real Británica para celebrar estas fechas que están llenas de amor, paz y momentos inolvidables, tal como sucedió el 18 de diciembre.

Príncipe George en el Palacio de Buckingham

Así es, en esta reunión hubo una escena que sin duda alguna será memorable entre la realeza puesto la Sala de Música del Palacio de Buckingham fue el escenario perfecto para que se viviera este momento lleno de magia.

Donde la Reina Isabel, su hijo el Príncipe Carlos, el Príncipe Carlos y el Príncipe George (hijo del Duque de Cambridge) fueron los protagonistas de un momento de amor y ayuda, puesto entre todos ayudaron a que los refractarios estuviesen llenos.

Una fotografía que sin duda alguna acarició los corazones de la mayoría es donde el bisnieto de la Reina Isabel ayuda a mover y a servir los deliciosos budines navideños, ante esto el duque de Cambridge, Carlos de Gales y la Reina Isabel no pudieron contener la ternura y alegría ante lo que estaban presenciando.

Príncipe George en el Palacio de Buckingham. (Foto cortesía Getty Chris Jackson)

Director The Royal British Legion´s

Este acto de preparar los budines navideños forma parte del “lanzamiento de la iniciativa Together at Christmas, la cual pertenece a The Royal British Legion´s, la cual tiene la finalidad de brindar un apoyo extra a las Fuerzas Armadas y a las “comunidades de veteranos” en la celebración “get together”; información ¡Hola!

Cabe mencionar que el director general de The Royal British Legion´s, Charles Byrne, dio a conocer que “reunir a las personas, las familias y las comunidades es parte del espíritu del trabajo de la Legión y lo hemos hecho desde nuestra fundación en 1921”.

Almuerzo navideño en el Palacio de Buckingham. (Foto cortesía Getty Chris Jackson)

“Mientras nos dirigimos hacia nuestro centenario en 2021, estamos orgullosos de comenzar una nueva tradición para nuestra comunidad con el apoyo de nuestra Patrona, Su Majestad la Reina y acompañad de tres generaciones de su familia”, externó.

