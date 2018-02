Hacer ejercicio fortalece también tu cerebro, no solo el cuerpo.

Según un reciente estudio publicado en la revista Neurobiology of Learning and Memory, si tu memoria está fallando mucho y olvidas cada vez más cosas, probablemente lo que necesistes es hacer ejercicio, especialmente porque tu cerebro lo requiere para no olvidar tanto las cosas.

De acuerdo con los científicos, el hacer ejercicio tiene una gran cantidad de beneficios, principalmente mantener más saludable al cuerpo, como lo es evitar caer en la obesidad, pero algo que no todos saben es que ejercitarse también ayuda a fortalecer tu cerebro, no solo el cuerpo.

El ejercicio también ayuda a mejorar tu memoria

Para poder comprobar esta teoría, investigadores de la Universidad Brigham Young en Provo, Utah, reunieron ratones machos sanos divididos en grupos, algunos corrieron en sus ruedas y otros tantos no.

"Después de un mes, algunos de los animales sedentarios estuvieron expuestos a tres días de experiencias estresantes. Después, para ver si había algún cambio en las sinapsis de los animales, los investigadores hicieron que algunos ratones de cada grupo aprendieran un laberinto con una recompensa escondida", informaron los investigadores al diario The New York Times.

Los ratones corredores aprendieron la ubicación de las golosinas que se les escondieron en el laberinto, y lo hicieron más rápidamente que los animales sedentarios, además lo recordaron por más tiempo y con mayor rapidez y precisión.

"Se mostró que el ejercicio mejoró la memoria de los animales, incluso ante situaciones de estrés, aumentando sus sinapsis y amortiguando los efectos negativos que de otro modo tendría el estrés en esas conexiones neuronales", dijo Miller, aunque asegura que aún no está claro cómo fue que el ejercicio cambió la sinapsis a nivel molecular.

Cómo ejercitar la memoria

Pero si no eres muy bueno en el ejercicio pero si quieres mantener en buenas condiciones tus recuerdos y aprendizajes o ser un gran metiroso que recuerde todas sus fechorías, considera estos consejos:

1. La repetición será tu mejor sistema para retener datos, cifras, nombres, lugares; pero debes repetirlo con sentido: tienes que lograr que eso sea útil o relevante para ti, para que no sea algo a corto plazo

2. Relaciona los datos e información con todos tus sentidos: olores, sabores, sonidos o imágenes. Si puedes asociarlo con algo tonto o cómico, lo recordarás mucho mejor.

3. A la memoria le gustan los desafíos: haz rompecabezas, sudoku, crucigramas, lee lo más que puedas, has ejercicios matemáticos, aprende idiomas.

4. ¡Cuidado! El enemigo de la memoria es el estrés, así que diviértete, rodéate de amigos, busca espacios físicos agradables y siempre haz algo que te guste.

5. ¿Alimentos especiales? Aún no se ha comprobado que consumir 'algo' en especial resulte útil para la memoria.

Lo que sí es un hecho, es que si no se tiene una buena alimentación se pueden desarrollar enfermedades que indirectamente la afecten (diabetes, hipertensión, depresión, etc).