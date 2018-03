Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- El ejercicio de un niño ha hecho dudar a muchos adultos. Algunas veces los niños dan más lecciones a los adultos que viceversa. Y es que los pequeños tiene más ingenio y ven las cosas más allá de lo que nosotros (los que ya tenemos más añitos) podemos ver o queremos ver. Ahora en las redes la tarea de un pequeño de siete años ha puesto a todos a pensar.

Aquí va un ejercicio de mates de mi hijo (7 años). Yo creo que quien no lo ha entendido bien es el profe.@RaquelMartos pic.twitter.com/ilnYYKw0Zv — Ignacio Bárcena (@nachobbb) 17 de octubre de 2017

Es que no hay ningún error. El enunciado no es claro, y se puede interpretar perfectamente como hizo el niño. — Raúl Megías (@rmegiasrda) 17 de octubre de 2017

"Tal como está redactado el ejercicio, la interpretación natural es que se escriban en cifra los números que se citan a continuación". Es decir, que "los siguientes números" debe entenderse como "los números a continuación".

#RAEconsultas Tal como está redactado el ejerc., la interpretación natural es que se escriban en cifra los núms. que se citan a continuación — RAE (@RAEinforma) 18 de octubre de 2017

Entonces...¿Los niños están en lo correcto o no?

El ejercicio de un niño ha hecho dudar a muchos adultos por la simplicidad y lógica que tiene. "Escribe con cifra los siguientes números". Este es el enunciado de un ejercicio para niños de 7 años que ha provocado más de 1.700 respuestas de adultos en Twitter en menos de 24 horas y se ha compartido más de 24.000 veces.La imagen del ejercicio fue publicado por el propio padre del niño. Donde se entiende que el maestro ha dado su respuesta por mala, aunque el padre considera que "el que no lo ha entendido bien" es el profesor. Sin embargo el papá no es el único que lo piensa así, pues su tuit ha tenido centenares de respuestas donde defienden lo que el pequeño puso en sus ejercicio. Ya que o está totalmente en lo cierto o en sí el enunciado es ambiguo. Pero como en todo hay opiniones diferentes, pues otra parte piensa que está mal, incluso hay quien, directamente, reconoce no entender la respuesta del niño.Lo que hace que el enunciado de este ejercicio sea problemático es la palabra "siguiente". Que de acuerdo con expertos en la Lengua Española dicen que esa palabra puede tener un significado catafórico, o que anticipa algo que viene después. Pero también tiene un significado correlativo. Y en este caso el profesor la utiliza en el primer sentido, mientras que el niño interpreta el segundo. Después de que mencionaran a la Real Academia Española en una de las respuestas del mensaje, esta también ha contestado:La "interpretación natural" a la que alude la RAE, sin embargo, parece que no serlo tanto para los niños. Otra usuaria en Twitter respondió la publicación del padre del niño con un ejercicio similar, en el que su hija de 6 años hizo la misma interpretación.