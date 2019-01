El día que el Príncipe Carlos presentó a Camilla como su novia

Si bien todo el mundo sabía de las infidelidades del Príncipe Carlos con Camilla Parker, estos no hicieron pública su relación hasta que fue oficial su divorcio y la Princesa Diana falleció.

No obstante, el deceso de Diana sólo complicó las cosas, pues si nadie quería a Camilla, ahora se había convertido en una de las personas más despreciadas del Reino Unido y probablemente del mundo entero.

Príncipe Carlos y Lady Di.

Los rumores aseguran que la separación de Carlos y Diana se dio desde 1992, pero firmaron el divorcio 4 años después… sólo un año antes de que ella perdiera la vida.

Camilla confesó hace unos meses, en una entrevista con Daily Mail, lo tormentosa que fue su vida durante esa época, pues además del tremendo rechazo social en general, tenía que huir del acoso de los medios de comunicación.

"Durante más de un año, cuando vivíamos en Middlewick House, yo no podía ir a ninguna parte".

Camilla Parker se convirtió en una de las personas más rechazadas de Inglaterra.

Sin embargo, ella no fue la única afectada, pues incluso sus hijos sufrieron las terribles consecuencias de la creciente popularidad de su madre.

"Los paparazis nos seguían a todas partes y nos acechaban como fantasmas. Teníamos unos prismáticos en el cuarto de baño de mamá para vigilarlos. ¡A veces había una docena!", Tom Parker-Bowles.

La presentación oficial se llevó a cabo en 1999, durante la fiesta de cumpleaños de su hermana. Camilla asistió acompañada del Príncipe y se dejaron ver juntos de forma despreocupada al salir del hotel Ritz.

Príncipe Carlos y Camilla Parker saliendo del hotel Ritz, 1999.

Evidentemente los medios estallaron y los titulares se llenaron de: “Estoy cansado de esconderme” y “Después de 25 años el príncipe aparece con su amante”.

Según el diario The Independent, Mark Bolland, el secretario del Príncipe, fue quien le sugirió limpiar la imagen de Camilla involucrándola en los eventos más importantes de Londres.

Príncipe Carlos y Camilla Parker saliendo del hotel Ritz, 1999.

Se dice que eligió el cumpleaños de la hermana de Camilla, para no ser juzgado de utilizar los eventos de la realeza para anunciar su vida personal. Y no hizo tal movimiento con anterioridad para no arruinar la boda del Príncipe Eduardo y Sophie Rhys Jones.