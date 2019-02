El desastroso maquillaje que llevó Meghan Markle al teatro

Por lo general, Meghan Markle aparece en las listas de las mejores vestidas de la semana, sin embargo, en esta ocasión fue una de las que peor lució, y no precisamente por la elección de su outfit, sino por el terrible maquillaje que llevaba.

Hace unos días la Duquesa de Sussex y el Príncipe Harry asistieron al estreno teatral de “The Wider Earth” en el Museo de Historia Natural de Londres, en apoyo a las organizaciones “Queen's Commonwealth Trust”, que defiende y financia proyectos de jóvenes emprendedores (y cuyo presidente es Harry), y “The Queen's Commonwealth Canopy”, cuyo objetivo es conservar los bosques indígenas del planeta.

Calvin Klein dress and Amanda Wakeley coat for Meghan tonight pic.twitter.com/qCfYqDcrbT

Para la ocasión, Meghan eligió un elegante vestido en color blanco, de la marca americana Calvin Klein, y un abrigo del mismo color de Amanda Wakeley. Como complementos, llevó unos tacones y un clutch en color verde oliva, y unos aretes bastante discretos.

No obstante, lo que podríamos decir que echó a perder tremendo acierto de look, fue el maquillaje, pues al parecer la “mom to be” abusó un poco del broncer en sus mejillas.