El corte de cabello del 2020 es el Long Midi, ¡la mejor TENDENCIA del año!

Siempre hablamos de lo divertido y liberador que es cortarse el cabello, además de que es la mejor forma de darle la bienvenida al año nuevo y comenzar con todas las energías recargadas (¿quién no se siente mejor después de un cambio de look?), sin embargo, si no quieres un cambio muy dramático, esta tendencia es para ti: ¡Bienvenido Long Midi!

No podemos ocultar nuestra emoción, nos fascina este nuevo estilo, pues es fresco, elegante y luce maravilloso. ¿Lo mejor? ¡Va con cualquier tipo de cabello! No importa si eres lacia, ondulada o china, el long midi pareciera ser el largo ideal para cualquier textura.

Además es un corte de cabello súper halagador, resalta las facciones y es fácil de peinar. No es demasiado corto, ni muy largo, así que lo puedes recoger y peinar sin más preocupación.

Asimismo, si lo quisieras complementar con algún efecto de color como: balayage, californianas, shatush o babylights, también luce fenomenal y nos atrevemos a decir que incluso lo hace lucir mejor.

Así que sí, si estás buscando un cambio, este es sin duda el corte de cabello ganador y estamos seguras de que triunfará durante las próximas temporadas, porque cualquiera que lo pruebe simplemente se enamorará, no por nada la Duquesa de Cambridge y Hilary Duff siempre regresan a este estilo.

Ahora bien, el hecho de probar un nuevo largo no quiere decir que no puedas imprimirle tu propio estilo, así que algunas variables del long midi podrían ser:

Long Midi en capas

El corte en capas es tendencia 2020 y definitivamente este es un largo ideal para incorporarlas. Se trata de un estilo encantador, súper favorable para aquellas que tienen mucho cabello, le aporta volumen y movimiento, no obstante, no se recomienda para aquellas con poco cabello.

Long Midi recto

Por último, para aquellas que tienen poquito cabello o lo tienen muy fino, lo más recomendable es por optar por el Long Midi recto, ya que da la apariencia de mayor espesor y en consecuencia le aporta un extra de volumen al instante.

