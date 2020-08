El contagio de Covid-19 podría protegerte ¡hasta por tres meses!

Coronavirus te protegería por 3 meses. Foto: Agencia SINC

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicaron una nueva guía este mes sobre la repetición de pruebas y la cuarentena para las personas que han sido infectadas con el coronavirus, te informamos la duración de protección que tendrás después de recuperarte de esta enfermedad.

Coronavirus podría protegerte si estás recuperado

La información más reciente sugiere que una persona probablemente esté protegida hasta por tres meses una vez que se haya recuperado del COVID-19. De acuerdo con los CDC Durante ese período, las personas que tenían COVID-19 aún podrían continuar dando positivo, pero es posible que no sean infecciosas para otros.

3 meses podrías estar inmune al Covid-19. Foto: El Heraldo de México

Las personas que han dado positivo en la prueba de COVID-19 no necesitan ponerse en cuarentena o hacerse la prueba nuevamente hasta por tres meses, siempre y cuando no desarrollen síntomas nuevamente. Es posible que las personas que desarrollen síntomas nuevamente dentro de los tres meses posteriores a su primer ataque de COVID-19 necesiten hacerse la prueba nuevamente si no se identifica otra causa para sus síntomas.

Sin embargo, la agencia aclaró que esto no significa que las personas que han tenido COVID-19 sean inmunes a la enfermedad durante tres meses, ni afecta los anticuerpos de una persona. Todavía no sabemos mucho sobre los anticuerpos COVID-19 y la reinfección. Dado que el virus aún es tan nuevo, los expertos no pueden decir con certeza cuánto tiempo una persona puede esperar ser inmune al virus después de haber estado enfermo.

Estudio de la inmunidad del Covid-19

Un estudio de China publicado en junio encontró que un número significativo de pacientes con COVID-19 mostró una disminución en los niveles de inmunidad alrededor de dos o tres meses después de la infección. Sin embargo, el tamaño del estudio fue pequeño y solo examinó a pacientes asintomáticos.

Otros expertos creen que lo más probable es que los anticuerpos disminuyan con el tiempo, pero todavía hay cierto nivel de protección. Esto se debe a las células encargadas de activar la respuesta inmunitaria del cuerpo, llamadas células B y células T, que esencialmente recuerdan cómo combatir el virus y pueden reactivar los anticuerpos si una persona se expone al virus nuevamente.

Los expertos también han notado que aquellos que informaron haber sido reinfectados con COVID-19 en realidad pueden no haberse recuperado por completo de su primera infección. Si bien los expertos dicen que es poco probable que te reinfecten, no es 100% imposible. Si recientemente le diagnosticaron COVID-19, también existe la posibilidad de que aún pueda ser contagioso dependiendo de dónde se encuentre en el curso de la enfermedad.

Las personas con casos leves pueden transmitir la enfermedad durante unos 10 días después de que aparezcan los primeros síntomas. Aquellos con casos más graves pueden ser infecciosos durante aproximadamente 20 días después de los signos iniciales de la enfermedad.

Hasta que haya una vacuna, y tal vez incluso más allá de ese punto, los expertos dicen que es importante tomar precauciones de salud como usar una máscara, distanciarse socialmente, lavarse las manos con frecuencia y quedarse en casa si se siente enfermo.