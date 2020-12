‘El cabello largo es solo para mujeres jóvenes’, Carolina Herrera ¿Qué opinas?

Consejos de Carolina Herrera sobre el cabello. Foto:El Caribe

Conoce algunos de los increíbles consejos de moda y estilo que sugiere Carolina Herrera en cuanto al cabello según la edad de las mujeres.

Carolina Herrera es toda una eminencia del estilo, pues la diseñadora venezolana por años ha dado excelentes cátedras en el terreno de la moda que muchas de sus seguidoras han tomado como referencias para mejorar día con día.

Recientemente la diseñadora venezolana estrenó un documental en el marco de la semana de la moda en Nueva York, pero aunque ha tenido grandes pasos en las pasarelas y el mundo de la belleza, Carolina Herrera se ha vuelto inmiscuida en el centro del escándalo por sus declaraciones sobre estilo ¡Conocelos!

Carolina Herrera habla sobre el cabello y la edad

Según una entrevista que dio para Daily Mail en 2018 Carolina señaló que a cierta edad cree que las mujeres se adaptan mejor al cabello más corto, no cree que el pelo largo se vea bien.

Consejos de moda de Carolina Herrera.Foto: Mujeres bacanas

Carolina mencionó: Una mujer debe envejecer con gracia y no intentar tener una edad que no tiene o se verá ridícula. Veo muchas mujeres por la calle y, por detrás, se ven muy bonitas con su pelo largo y falditas, pero cuando se dan la vuelta, ¡aargh, son mayores!

Los usuarios de internet no le perdonaron estas declaraciones y rápidamente buscaron íconos del estilo que pasan los 40 años con una característica en especial: melenas XL. Tal es el caso de Mónica Belucci, quien tiene 56 años y posee una larga cabellera.

Aún cuando la diseñadora no dijo que el pelo largo es sinónimo de falta de clase, sí habló sobre sus experiencias personales con la ropa.

La diseñadora declaró al mismo medio que ella ya no usaba bikinis después de los 40. Además dijo que la minifalda solo es para gente joven, pero aunque ella haya hablado desde su experiencia personal, nunca especificó una edad para dejarlas de usar.

En la misma entrevista para Daily Mail de hace dos años, la venezolana tocó el tema de sobre envejecer con gracia, y que ella no use jeans ni minifaldas porque considera que ya no tiene la edad para lucirlos.

No hay nada de malo en envejecer. Lo que está mal es si intentas detenerlo.

Cuando llegas a cierta edad debes tener cuidado con lo que te queda bien y desarrollar tu propio sentido del estilo. Para conocer más consejos de moda de los expertos, visita nuestro contenido en La Verdad Noticias y fomenta tu estilo.

