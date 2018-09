El bicarbonato te librará de todo lo indeseable.

Mi mamá es la reina del bicarbonato y siempre me he reído al respecto, pero viviendo sola me doy cuenta de la gran utilidad que este polvito tiene en mi vida, ya que no es solo útil para problemas estomacales o para quitar malos olores del refrigerador y el bote de la basura, y por esto les quiero platicar de las maravillas que hace el bicarbonato por mi y que por supuesto también lo hará por ti.

Baños



Si quieres tener las superficie de la bañera o las paredes de la ducha estén suaves y brillantes, pasa una esponja húmeda con bicarbonato, enjuaga y seca.

Baños más limpios.

Adiós a las manchas en la alfombra



El bicarbonato es absorbente y un gran blanqueador. Es un gran anti-manchas si lo combinas con vinagre blanco. Necesitarás: 2 cucharadas de bicarbonato y media taza de vinagre blanco. Espolvorea el bicarbonato sobre la mancha y frótalo con un cepillo. Rocía un poco de vinagre blanco y espera 5 minutos para que penetre sobre los tejidos y remueva los residuos que originan mancha. Retira con la aspiradora los residuos y déjalo secar.

Alfombras sin manchas.

Fregaderos sin gérmenes



No se ven, pero están ahí. En el fregadero se pueden crear bacterias y gérmenes debido a los residuos de los alimentos. Para eliminarlos, hay que desinfectar el fregadero de forma regular. Necesitarás: 3 cucharadas de bicarbonato de sodio y ¼ de taza de vinagre blanco. Espolvorea el bicarbonato sobre el fregadero y déjalo actuar 5 minutos. Frota con un cepillo y rocía con el vinagre blanco. Espera otros 10 minutos y lava el fregadero. Te quedará limpio y brillante.

Fregaderos más limpios.

Cubiertos brillantes

Para tener una cubertería brillante como el primer día necesitarás: Una cucharada de bicarbonato y un poco de agua. Llena un recipiente con agua tibia y añádele el bicarbonato, remueve hasta que se disuelva. Introduce los cubiertos y déjalos unos minutos. Luego lávalos como siempre y enjuágalos muy bien para que no quede ningún resto de bicarbonato. Secalos con un trapo limpio.

Cubiertos más brillantes.

No más ropa amarillenta



Si las axilas o los cuellos de tu ropa blanca empiezan a amarillear puedes devolverles su blanco original con un poco de bicarbonato. Necesitarás: 3 cucharadas de bicarbonato de sodio y media taza de vinagre blanco. Frota el lugar de la mancha con bicarbonato y luego déjala en remojo en un recipiente con el vinagre durante media hora. Después, enjuaga como de costumbre.

Ropa blanca sin manchas.

Azulejos sin moho



Para limpiar a fondo las baldosas de tu baño y evitar que las juntas se pongan negras o salga moho a causa de la humedad, crea una pasta mezclando bicarbonato y agua. Aplícala sobre los azulejos y deja que actúe durante unos minutos. Retira con una esponja o trapo húmedo y deja secar.

No más moho en los azulejos.

Cerámica como el primer día



Es una de las zonas más delicadas de la cocina, así que hay que limpiarla con cuidado. Necesitarás: unas cucharadas de bicarbonato y vinagre blanco para crear una pasta. Aplícala sobre la placa de cerámica y deja actuar unos minutos. Retira con un trapo de papel. Si aún hay manchas de comida y grasa, con sumo cuidado pasa una rasqueta. Y vuelve a pasar el trapo.

Platos brillantes.

Juguetes seguros y limpios



Los más pequeños de la casa se llevan a la boca todo lo que encuentran en su camino y los juguetes (que también acostumbran a estar en el suelo) son un blanco perfecto. Así que deberían desinfectarse con frecuencia. En un recipiente lleno de agua añade unas cucharadas de bicarbonato y sumerge los juguetes (sobre todo los de plástico, atención con los de madera) durante toda la noche. Después aclara y frota bien por las zonas más sucias.

Juguetes más seguros y limpios.

Detrás del cristal



Dejan pasar la luz y dan espacio de amplitud pero el mantenimiento de los cristales es inevitable. Necesitarás: 2 tazas de agua, media taza de vinagre blanco, 1 cucharadita de bicarbonato. Mezcla los ingredientes en un recipiente y con una esponja esparce la mezcla por el cristal. Deja actuar durante 5 minutos y limpia el cristal con agua. Para evitar nuevas manchas, nunca limpies cuando el cristal esté recibiendo rayos de sol directamente.

Vidrios más limpios.

Evita malos olores



Como les comenté la basura desprende malos olores sobre todo en nuestro clima caluroso, espolvorea bicarbonato en el fondo del bote y también puedes esparcir un par de cucharadas en la bolsa de la basura.

Basura sin olores.

Baterías de cocina brillantes y sin manchas

Con el uso, tanto ollas como sartenes empiezan a tener manchas de grasa o de restos de comida quemada. Para limpiar las ollas con restos de comida espolvorea con bicarbonato y agrega suficiente agua para cubrir la zona que quieres limpiar. Deja reposar unas dos horas y retira con una espátula. En las manchas de las sartenes, para que no pierdan su anti adherencia, necesitarás hacer una pasta de bicarbonato, agua y vinagre. Deja reposar 30 minutos y luego limpia con una esponja y enjuaga.

Limpiar paredes



Sobre todo las de la habitación de los niños que son una gran tentación para los niños con un lápiz en mano. Necesitarás: 1/4 de taza de bicarbonato, media taza de vinagre por 4 litros de agua. Con un trapo limpia la pared de arriba a abajo. Si quieres quitar una rayón de lápiz, haz una pasta con agua y bicarbonato, frota la mezcla sobre la mancha con un trapo limpio hasta que se elimine.

La bendición para las mamás.

Inodoros limpios y blancos



Con el tiempo, el inodoro puede adquirir cierto tono amarillento ya que por mantener agua "estancada" provoca zonas amarillentas que dan la sensación de suciedad. Los productos habituales pueden dañar la porcelana y las tuberías. Con el bicarbonato mantendrás la fosa séptica limpia, evitarás atascos y cuidarás el inodoro. Una vez a la semana espolvorea una taza de bicarbonato y déjalo reposar unos 30 minutos. Echa un poco de vinagre y friega la zona con algún cepillo y listo.

Inodoros más blancos.

Muebles limpios



El bicarbonato es muy útil para limpiar muebles, incluso los pintados. Pon un poco de bicarbonato en una esponja húmeda y frota ligeramente. Limpia y seca la zona con un trapo limpio.

Limpieza de muebles.

Ventajas del bicarbonato

- Es ecológico: al ser un producto natural no daña el medio ambiente y una vez usado es biodegradable.

- Es económico: en comparación con otros productos no resulta caro y todo el mundo se lo puede permitir.

- Es inodoro: es una sal alcalina que se disuelve fácilmente en el agua.

- Es multiusos: sirve para casi todo. (La de espacio que te ahorras si tienes bicarbonato en lugar de un producto para cada cosa).

- Es eficaz: Su historia lo corrobora, hace siglos que se usa para un sinfín de cosas.