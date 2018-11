El anillo de compromiso objetiviza a las mujeres, según Matilde Suescún

De acuerdo a la actriz y periodista colombiana Matilde Suescún, llevar un anillo de compromiso va en contra de los ideales por los cuales lucha el feminismo, pues este es el símbolo de un conjunto de ideas completamente contradictorias al ideal de una mujer independiente y autónoma.

¿Qué representa llevar un anillo? Según la periodista, que le perteneces a una persona, pero además, es la forma de mostrar el nivel socioeconómico al que perteneces. Así entonces mientras más grande el diamante, más valor se le atribuye a la mujer que lo lleva, lo cual en resumen significa objetivizar a la mujer.

Sin embargo, su molestia no es con los anillos en general, únicamente con el de compromiso, pues el de matrimonio al menos lo llevan ambos en la pareja, además de que no es tan ostentoso ni suele ser símbolo de riqueza o poder.

Matilde comparte que tanto sus amigas como su hija están en desacuerdo con ella, “Creo que todas mis amigas en Estados Unidos tienen un anillo de diamantes. Alardean y lo muestran en Facebook y en las fiestas [...] Incluso mi hija se burla de mí. Ella sueña con un anillo, lo cual me parece chistoso”.

Por otra parte, también comenta su desagrado hacia las pedidas de mano, pues le parece un ritual que pone a la mujer en un rol pasivo, en una situación de inferioridad donde la mayoría de las veces se ve obligada a decir que sí, “Recuerdo un concierto de Carlos Vives en Miami en el que hubo una pedida de mano sobre el escenario. Ella no pudo negarse”.

Además de parecerle “la cosa más tonta del mundo” que el hombre se arrodille y le pida la mano a la mujer, considera que esta también debería ser partícipe del momento y ser capaz de proponerle matrimonio al hombre.

Sin embargo, esa es la menor de sus preocupaciones, pues no le parece correcto cómo la sociedad educa a las niñas desde pequeñas para que vean el matrimonio como una meta,”como si su objetivo o su salvación fuera conseguir un hombre que tenga el suficiente dinero para comprarle una roca enorme de diamantes, ponérsela en el dedo y demostrarle al mundo que le pertenece”.

Algunas personas han acusado a Matilde de feminista radical y de querer acabar con el romanticismo, pero para ella el romanticismo radica en otra cosa. Para ella no es el ritual y el anillo, sino la celebración de la vida y del otro.

Considera que casarse a una edad en la cual ya no lo hagas por formar una familia o tener hijos es romántico, pues no lo haces por necesidad o para llenar un vacío, sino por un sentimiento profundo de lealtad y amor hacia la otra persona.

Me considero una mujer romántica. Lo que no me parece romántico es esperar que venga un príncipe azul con el anillo. Yo no le veo el romanticismo a eso.