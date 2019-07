El amor por los libros: Un lugar en Mérida para las artes| Marisol Iturríos

La bookblogger de Leamos un poco, Marisol Iturríos en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos habla del Centro Cultural Lorca en Mérida.

¿No les ha pasado que no tienen con quien compartir sobre arte, literatura, música? Aunque tengamos varios amigos, no siempre comparten nuestro gusto por los libros, pintores, cierto tipo de música. Y aunque pasen un buen momento, siempre habrá algo que les falte. Tengo la solución a su sed cultural, el Centro Cultural Lorca (Fundación Cultural Fernández Trava).

Actualmente en Internet podemos encontrar un sin número de personas que hacen promoción cultural, ya que solo nos cuesta un poco de tiempo compartir cierta información en redes sociales o un blog. Pero hay personas mágicas que no podrían conformarse con eso, que creen que la promoción de la cultura y el conocimiento es necesaria para la construcción de una mejor sociedad por lo que pasan a otro nivel.

Fue en 2014 que los doctores Víctor Manuel Fernández Bojórquez, su esposa Luz María Huchín Ascencio y sus ocho hijos crearon la Fundación Fernández Trava, en honor a Manuel Fernández Trava, actor y declamador yucateco y padre de don Víctor Manuel.

Matrimonio Fernández-Huchín

Historia

Don Víctor Manuel siempre fue un lector empedernido, y todo aquel que lo es sabe que el problema número uno de leer mucho, es no tener espacio para todos esos libros. Un día Don Víctor tuvo dos grandes ideas (no tan grandiosas para Doña Luz): aprovechar un espacio en la cocina para poner unos libreros, y no solo eso, se dio cuenta que tenía tantos libro que quería compartirlos con la gente, entonces dejaría que la gente entrara a su casa y establecer una especie de “biblioteca casera abierta al público”. Como todos se imaginarán, ambas ideas no fueron se llevaron a cabo.

TE PUEDE INTERESAR: Marisol Iturríos nos habla de los "202 años sin Jane Austen"

Algo en el interior de Don Víctor crecía, posiblemente la frase Alain Ducasse “lo mejor que se puede compartir es el conocimiento” constantemente le cruzaba por la mente. Estaba decidido a hacer algo, externó este deseo a su familia y juntos hicieron un lugar especial, un lugar hecho con mucho amor, un lugar lleno de libros, cine, música, talleres, arte.

"Un lugar hecho con amor", Víctor Fernández.

Es así como de querer compartir su gran colección de libros, hizo un espacio completo, donde uno puede desde pasar un momento tranquilo en la terraza tomando un delicioso café y en compañía de un libro, hasta ver una película o inscribirse a una de las múltiples actividades que se llevan a cabo en el Centro Cultural Lorca.

Historias de familia

Una de las anécdotas familiares, es que Don Víctor, quien es médico de profesión, solía leerles a sus hijos cada noche. Claro que si ustedes están pensando en los hermanos Grimm, Andersen, o cualquier cuento o libro infantil, están un “poco” alejados de los hechos reales; Don Víctor les leía, a sus entonces pequeños hijos, poesía, específicamente al poeta español Federico García Lorca.

Estas lecturas nocturnas sirvieron de estimulante intelectual para sus hijos, los cuales actualmente son literatos, antropólogos, maestros, mercadólogos y psicólogos. De igual manera participan activamente en la Fundación, encabezando varias de sus actividades.

La familia completa participa de las actividades del Centro Cultural.

Actividades

Definitivamente este lugar no hubiera sido posible sin la ayuda de amigos y familiares que creyeron en el proyecto y pusieron su “grano de arena” para verlo realizado. Actualmente las actividades se encuentran financiadas en gran medida gracias al programa de apoyo por parte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA). Cabe destacar que TODAS las actividades son completamente gratis.

Diversas actividades de Martes a Domingo.

Hay actividades para toda la familia y para todas las edades:

Martes:

Laboratorio interdisciplinario de arte y literatura “Lorca editorial”.

Horario: 17:00 a 21:00 horas.

Dirigido a artistas independientes.

Miércoles:

Círculo de Teatro y Narrativa.

Horario: de 18:00 a 19:00 horas.

Dirigido a adultos. Actualmente se encuentran las lecturas de autoras mexicanas.

Jueves:

Cuenta Cuentos.

Horario: de 18:00 a 19:00 horas.

Dirigido a niños.

Cuentos para niños.

Viernes:

Confidentes poéticos.

Horario 18:00 a 19:00 horas.

Dirigido a jóvenes y adultos.

Sábados:

Taller de gráfica.

Horario de 10:00 a 13:00 horas.

Dirigido a jóvenes y adultos.

Y el primer sábado de cada mes, "Cátedras de historia y teoría del arte".

Horario 10:00 a 13:00 horas.

Sábados de Arte.

Todos los días:

Biblioteca “Manuel Fernández Trava”.

Horarios: Lunes a viernes de 16:30 a 20:30 horas, sábados de 9:30 a 13:30 horas.

Suscripción mensual $50.00 pesos.

Cuenta con una amplia variedad, aproximadamente de 3,500 títulos para adultos, en temas de poesía, narrativa, filosofía, artes y 2,500 libros infantiles.

Contacto

Si quieres visitar este espacio, se encuentra ubicado en calle 39-A número 192, Gran San Pedro Cholul. Para mayores informes sobre las actividades puedes llamar al teléfono 01 999 316 5045 o escribir al correo: [email protected] También cuentan con página web www.lorcacentrocultural.com, Facebook e Instagram.

Familia Fernández Huchín.

El Centro Cultural Lorca es un lugar hecho con amor, la familia Fernández Huchín ha creado un espacio de encuentro cultural para adquirir e intercambiar conocimientos, aprender nuevas habilidades. El matrimonio formado por un par de doctores y que con el tiempo se convirtió en una familia de 10 miembros, ha llegado a ser cada vez más grande con la gente que se suma a las actividades y es recibida con calidad y calidez. Gente que creen en los libros, el arte, el conocimiento y la cultura como herramientas transformadoras de la sociedad para mejor.

Si vives en Mérida, Yucatán y te gustan las artes, debes hacer una visita a este mágico lugar.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.