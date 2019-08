¿El amor existe o es meramente un invento?

Infinidad de estudios sobre la infidelidad se han hecho en México, llegando a la conclusión de que entre el 40 y el 70% de la población (según el estudio que elijas) ha sido infiel en su vida. Asimismo, las encuestas del INEGI revelan que cada vez hay menos matrimonios, pero más divorcios, entonces, ¿en realidad existe el amor?

Esta es una interrogante que preocupa a cientos en su día a día y aunque no se puede llegar a una conclusión objetiva, podemos encontrarnos miles de opiniones al respecto, como la que comenta el lector Valentí Miró Pla en su escrito “Un amor normal”.

“Mi esposa y yo acabamos de celebrar el 55.º cumpleaños de boda y estoy preocupado: no debo de ser normal, porque continúo estando enamorado de ella y algunas amistades me han dicho que no es posible, que con los años el amor se transforma en amistad e incluso puede haber afecto, pero no amor”.

Si bien en ese pequeño fragmento Valentí nos habla un amor existente, pero que se esfuma (desde el punto de vista de sus allegados), hay quienes opinan que si se “acaba” realmente nunca existió, luego entonces el debate entre “¿existe o no el amor?” nos lleva a un callejón sin salida.

No obstante, Miró Plan nos abre la puerta hacia una nueva perspectiva, en la cual, la verdadera “clave” está en cómo definimos el amor:

“El amor es cuando una pareja, después de convivir más de 55 años, te ríe los chistes que explicas. Es amor cuando te discutes porque quieres que la mejor porción del pastel sea la suya y no la tuya. Es amor cuando le aceptas los defectos. Tanto, que cuando se diluyen, los echas de menos, porque son parte inherente de su personalidad”.

Sin embargo, cada quien tiene su propia versión de lo que es el amor, de hecho, si nos guiamos por lo que dice la RAE, este no es más que un “sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser”, luego entonces, podríamos decir que la verdadera respuesta al hecho de que exista o no el amor, depende enteramente de nosotros.

