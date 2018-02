El amor en tiempos del Internet

En la sociedad en que vivimos aún se sigue creyendo en el amor, pero algunos no están dispuestos a esperar a que llamen a su puerta y salen en su búsqueda y, es entones, cuando comprenden que no son los únicos.

A sus cuarenta y dos años, Elisenda siempre había tenido ciertos prejuicios con respecto a los nuevos métodos para enamorarse; ella prefería apostar por el amor que surge fruto del destino pero, en realidad, requiere de esfuerzo y empeño, y tampoco estaba por la labor.

“Tenía mucha ilusión por encontrar pareja pero no había suerte. No me apetecía esforzarme para realizar actividades que no me gustan con el objetivo de conocer gente, salir por la noche y demás”, comenta.