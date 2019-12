La bookblogguer de Leamos un poco, Marisol Iturríos en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos cuenta sobre la novela del famoso colombiano Gabriel García Márquez: El amor en tiempos de cólera.

El amor en los tiempos del cólera es una de las novelas más famosas del colombiano y Premio Nobel de Literatura 1982 Gabriel García Márquez, el escritor que necesitaba siempre una flor amarilla en su escritorio para poder trabajar.

Publicada en 1986 es una novela desarrollada cuando solo existían dos clases sociales: la alta y la baja. Alterna en el manejo del vocabulario (jocoso, serio, sarcástico y romántico), sin duda vemos un manejo audaz del lenguaje.

Gabo nos cuenta la historia de amor entre Florentino Ariza y Fermina Daza, para muchos es una historia de amor, paciencia y espera, una espera que duraría 51 años 9 meses y 4 días.

Todo empieza con la muerte de Juventino Urbina, el viejo médico del pueblo y esposo de Fermina Daza, matrimonio que duró 51 años 9 meses y 4 días. Pierde la vida cuando pierde el equilibrio al intentar bajar al amado, impertinente y extraño loro de su esposa Fermina.

Aunque Fermina estaba casada con Juventino, Florentino estaba perdidamente enamorado de ella. Tuvieron una romántica e inocente relación cuando eran muy jóvenes, pero Fermina la dio por terminada. Como podrán ver en esta historia, Florentino no se da por vencido hasta tener la oportunidad de volver a conquistar a su gran amor. Y así pasan 51 años, 9 meses y 4 días.

“Aquella indiferencia hacia él, no era más que una coraza contra el miedo”.- GGM

Esta novela explora el amor y las diferentes situaciones que se pueden presentar a partir de este sentimiento. El amor como responsable de las acciones de la gente que llega a desencadenar tragedias, miserias, sufrimiento, pero por encima de todo esto: felicidad.

Nos habla de cómo el amor no muere con el tiempo, sino que el verdadero amor se hace más fuerte e incondicional y como se presenta en mil formas y circunstancias.

La obra más famosa de Gabo es sin duda Cien años de soledad, pero es importante mencionar otros títulos de su autoría como su primer novela La hojarasca; El otoño del patriarca, es una novela que dijo es una especie de autobiografía; El coronel no tiene quién le escriba, una obra escrita durante su estancia en París, la cual estaba inspirada en un principio en su abuelo y terminó siendo una narración de su experiencia en el hotel francés donde se hospedaba.

“El hecho de que alguien no te ame como tú quieras, no significa que no te ame con todo su ser”. - GGM