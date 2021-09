¿El ajo puede prevenir la infección del Coronavirus?

No, el ajo no puede prevenir la infección del Coronavirus, es decir, no generar ningún tipo de inmunidad ante el virus, aunque eso no significa que no sea un alimento sano, simplemente no es un medicamento que evite el contagio de COVID-19.

En La Verdad Noticias te recordamos que en caso de que des positivo al virus evites la automedicación y los remedios caseros, lo mejor que puedes hacer por tu salud es solicitar atención médica inmediata y seguir las instrucciones de los especialistas.

Anteriormente te contamos sobre la vacuna que da inmunidad ante el virus; sin embargo, ahora te diremos otros detalles sobre el COVID-19 que no debes dejar de lado, ¡pon mucha atención!

Mitos sobre el Coronavirus

No solo los ancianos se contagian de COVID-19. Foto: dge.gob.pe

El Gobierno de México ha identificado 8 mitos y verdades sobre el virus y a continuación te los enlistamos:

Limpieza bucal y de nariz

¿Enjuagarse la nariz con solución salina y hacer gárgaras con enjuague bucal, pueden prevenir el contagio del nuevo coronavirus?

Realidad: no, no hay evidencia de que estas prácticas protejan a las personas de contraer el nuevo coronavirus.

Antibióticos

¿Los antibióticos pueden prevenir y tratar el nuevo coronavirus?

Realidad: no, el COVID-19 es un virus, los antibióticos no funcionan contra virus, por lo tanto, no deben usarse como un medio de prevención o tratamiento.

Perros y gatos contagian el COVID-19

¿Perros y gatos pueden transmitir el nuevo coronavirus?

Realidad: actualmente no hay evidencia de que los animales como perros o gatos puedan infectarse con el nuevo coronavirus, aunque siempre es una buena idea lavarse las manos con agua y jabón después del contacto con las mascotas.

Envíos desde China contagian el coronavirus

¿Se puede contagiar el nuevo coronavirus al recibir un paquete de China?

Realidad: no, las personas que reciben paquetes o cartas de China no corren el riesgo de contraer el nuevo coronavirus, los coronavirus no sobreviven por mucho tiempo en objetos, como cartas o paquetes.

Coronavirus afecta solo a los ancianos

¿El nuevo coronavirus solo afecta a las personas mayores?

El virus COVID-19 puede contagiar a personas de todas las edades, sin embargo las personas adultas mayores y las personas con enfermedades crónicas, pueden ser más susceptibles a enfermar gravemente.

COVID-19 y la prueba rápida

¿El nuevo coronavirus se diagnostica con una prueba rápida?

Realidad: No, el nuevo coronavirus únicamente se confirma a través de una prueba de laboratorio, llamada PCR.

Vacuna contra la Influenza

¿La vacuna contra la Influenza también protege del nuevo coronavirus?

Realidad: no, la vacuna contra la influenza no brinda protección contra el nuevo coronavirus, este es tan nuevo y diferente que necesita su propia vacuna. Aunque la vacuna contra la influenza no es efectiva para el COVID-19, vacunarse es muy recomendable para proteger tu salud.

¿Cuáles son los pasos para registrarme para la vacunación contra el COVID-19?

Personal de salud frente a una computadora. Foto: qroo.gob.mx

A continuación te decimos paso a paso cómo puedes registrarte para acudir a tu vacuna contra el COVID-19, ¡toma nota!

Ingresa a la página mivacuna.salud.gob.mx Introduce tu CURP para comenzar con el registro Da click en el recuadro reCAPTCHA: No soy un robot Confirma tu CURP Descarga la “Guía de Registro” Da click en “Quiero vacunarme” Selecciona la entidad y municipio en el que vives Ingresa tu código postal, teléfonos y correo electrónico Ya que hayas llenado todo da click en “Enviar” Da click en “Comprobante”

Al concluir con tu registro, recuerda estar atento a las indicaciones que brindan en tu localidad para que acudas cuanto antes a recibir tu vacuna, ya que, aunque te dirá la plataforma que un Servidor de la Nación te llamará, eso no pasa, así que no te confíes y pregunta en tu clínica cercana cuando podrás recibirla o monitorea las redes sociales del sistema de salud público local, ahí ¡podrás saber si ya te toca!

