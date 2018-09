El Xoloitzcuintle, el perro 100% mexicano.

Hace algunos años tuve la oportunidad de convivir con la “hija perruna” de mi hermano, cuando la vi por primera vez, fue como algo raro, pues en una primera impresión podría no parecer tan hermosa, por su falta de pelo, pero al tratarla me enamore de ella; era una Xoloitzcuintle.

¿Conoces su historia?

El Xoloitzcuintle, es una raza canina a la que se relaciona con los mexicas, debido a que pensaban que eran sus guías hacia el más allá. Estos perros eran sacrificados y enterrados junto con sus propietarios para que ellos pudieran abrirles el camino al inframundo.

Según antiguas leyendas este perro fue un regalo del dios Xolotl a los antiguos mexicanos. Durante muchos años fue consumido como alimento por los mexicas, sobre todo en banquetes de boda y funerales, constituyendo una fuente esencial de proteínas para los habitantes de México de antaño.

Esta raza se remonta a entre tres mil y cinco mil años atrás, aunque de acuerdo con investigaciones antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), puede citarse su origen hace siete mil años, siendo un compañero fiel de los antiguos habitantes del centro del país.

Su reconocimiento oficial

Los españoles intentaron terminar con esta especie, y casi lograron conseguirlo, pero estos perros al ser tan inteligentes y confiar en su instinto, se refugiaron en la Sierra de Oaxaca y en Guerrero, zona donde se mantuvieron ocultos durante muchos años, fue hasta la década de los años cincuenta del siglo XX cuando fue oficialmente reconocido como raza por la Federación Canófila Mexicana y por la Federación Cinológica Internacional, y fue en ese momento cuando se empezaron a tomar medidas para la conservación de esta especie.

Con 7 mil años de historia.

Cualidades de la raza

Estos perros no tienen pelo, por lo cual no hay que preocuparse por garrapatas, pulgas o alergias causadas por ellos. Aunque por la misma falta del mismo, es necesario humectar su piel con alguna crema o grasa, ya que de no hacerlo se reseca y podría sufrir alguna herida por la falta de humedad en su piel. Además de que hay que ponerle repelente para moscos en caso de que vayan a estar expuestos a ellos, ya que es muy común que sufran picaduras y que estas puedan infectarse.

Estos adorables perros tienen un carácter sumamente cariñoso, y son perfectos para abrazar esas noches de frío, pues su piel llega a calentarse alrededor de los 40 grados centígrados.

Su particular característica: la falta de pelo

Dentro de una misma camada puede haber cachorros con pelo y sin pelo, debido a que la ausencia de pelo es resultado de un gen dominante que aporta la alopecia.

Su carácter: muy mexicano

Como buenos cachorros mexicanos tienen un temperamento muy obstinado y su entrenamiento requiere de grandes cantidades de paciencia, pero eso sí, son muy buenos guardianes (los de talla estándar e intermedia). Pero lamentablemente, no son perros muy populares, ya que a algunas personas les desagrada su ausencia de pelo.

Su esperanza de vida

Puede vivir entre 12 a 14 años, y al ser una raza primitiva es difícil que tenga enfermedades o problemas congénitos.

Pueden vivir entre 12 y 14 años.

Icono de la CDMX

Los Xoloitzcuintles son una raza 100 por ciento mexicana que vale la pena conocer y amar, y la cual hace dos años por solicitud de la Federación Canófila Mexicana al gobierno de la Ciudad de México, se convirtió en su símbolo.