¿El Vinagre de manzana antes de dormir ayuda a combatir el insomnio?

El vinagre de manzana se ha utilizado en el mundo culinario y con fines medicinales durante cientos de años. El vinagre contiene agua, vitaminas, minerales y trazas de otros ácidos.

Una tendencia reciente es beberlo antes de acostarse, pero es posible que se pregunte si esta práctica realmente ofrece efectos adicionales para la salud, y lo cierto es que aunque trae buenos beneficios no ayuda al insomnio, o al menos no es recomendado para ello.

En cuanto a los casos de insomnio se refiere, los expertos no recomiendan su uso, porque no existe evidencia suficiente para asegurar que te ayuda a dormir mejor. Algunas personas encuentran que beber esta mezcla justo antes de acostarse les ayuda a conciliar el sueño más rápido y a dormir mucho más tiempo, sin embargo esto no ha sido comprobado, aunque se puede usar el vinagre para un cabello sano.

¿Cuáles son los beneficios?

Este vinagre tiene grandes beneficios, puede tener propiedades antibacterianas y antifúngicas. Esto se atribuye principalmente a su ingrediente principal, el ácido acético.

Las investigaciones sugieren que consumir vinagre de sidra de manzana puede retrasar el vaciado del estómago y, por lo tanto, prevenir grandes picos de azúcar en la sangre .

Alguna evidencia indica que el vinagre es un excelente aliado para bajar de peso, aunque la investigación es limitada. Se cree que estos beneficios para la pérdida de peso están relacionados con el ácido acético en el vinagre, que puede reducir el almacenamiento de grasa, suprimir el apetito, hacer más lenta la digestión, aumentar la quema de grasa y retrasar la liberación de las hormonas del hambre.

¿Cómo se debe tomar el vinagre de manzana?

La nutricionista Itziar Digón recomienda tomar dos cucharadas de vinagre de manzana en ayunas diluido en un vaso de agua, esto para obtener los beneficios antes mencionados, aunque te recordamos que no es recomendado para combatir el insomnio.

