“El Sótano del Ángel”, una obra que realmente cautiva a los lectores

José Adiak Montoya está muy contento con la preciosa edición. “El libro como objeto físico es muy bello, con una portada que me gustó bastante también, y contento de que la Editorial Océano se haya mostrado interesada en publicarlo y que esté disponible en México y en distintos países de Latinoamérica, algo que es algo muy difícil de lograr con las editoriales de Nicaragua”, comentó.

El autor considera que el trabajo literario requiere muchísimo esfuerzo mental y siempre es agradable escuchar que el resultado final es aceptado, es querido y es admirado por las personas a las que llegas.”

Un hombre afectado por la tragedia de perder a su hermano menor guarda un luto permanente, vestido siempre de negro, convirtiéndose en un personaje pintoresco que se enamora de una joven que colecciona ángeles de porcelana.

¿De dónde surgió la idea para este trabajo?

Primero, es un gusto siempre saludar a las personas de allá de México. ‘El Sótano del Ángel’ es una novela que surge de dos ideas principales que nacen de manera individual, pero que al unirlas dieron la gestación de esta novela. Yo tenía desde hacía algún tiempo la idea de un personaje que no sabía bien dónde ubicarlo, o en qué historia ubicarlo.

¿Qué características concebiste en ese momento?

Era un personaje que siempre cargaba un luto, un luto perpetuo, que era una especie de apostolado de la culpa, que siempre vestía de negro, pero yo no sabía por qué. Simplemente tenía este personaje ahí; luego me hice el cuestionamiento de qué tipo de amor puede devenir de la locura, si una persona que se encuentra mentalmente inestable llega a enamorarse, qué tipo de ramificaciones de amor pueden salir de esta idea.

La fuerza de esta obsesión lo llevará a preguntarse qué debe hacer para acechar y robar un ángel de verdad, uno que habite ahí, en Los Almendros, para obsequiárselo a su gran amor.

Definido eso ¿Cómo surgió la historia?

A raíz del personaje principal y darle un motivo para su culpa y para su amor, pues nace todo lo que hay alrededor de él y este pueblo ficticio que se llama ‘Los Almendros’, que puede encontrarse en Nicaragua, o tal vez puede estar en cualquier parte de Latinoamérica. Esa era la idea: que conectara con lectores de toda Latinoamérica.

Es una obra muy cinematográfica.

Es un elemento que yo noto y que mucha gente me ha hecho notar también. Así que si nos lee Alejandro González Iñárritu, o Alfonso Cuarón, estamos a la orden. Jajaja.

¿Por qué los ángeles son un punto clave de la historia?

Me pareció que los ángeles eran un elemento que se prestaba muy bien para este asunto, porque a los ángeles como tal nadie los ha visto. En lo personal, no creo que existan, pero los ángeles como ornamentación, como adorno, están por todos lados. Que el ángel a la vez esté basado en un ser etéreo, que pertenece al paraíso, que pertenece a las legiones celestiales, me creaba un puente entre la realidad y la locura del personaje principal.

¿Cuánto tiempo te tomó terminar la novela?

El proceso total fue alrededor de tres años de escritura. De cierta forma, fue una experiencia interesante porque no había escrito de manera formal una novela como tal. Era la primera vez que me enfrentaba a mis personajes por un período de tiempo tan largo.

Ricardo D. Pat