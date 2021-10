¿El Queefing puede causarte una embolia?

La mayoría de la gente probablemente tenga una historia sobre su primer queef. Cuando supe por primera vez sobre los queefs, el sonido que hace una vagina cuando aspira aire y luego lo expulsa, me avergonzaba pensar en ellos. Desde entonces he aprendido que, aunque a menudo son ruidosos y perturbadores, son una parte natural de ser mujer. Sin embargo, eso no impide que surjan algunas preguntas sobre su seguridad, como ¿puede el queefing provocarte una embolia?

La pregunta surge con más frecuencia de lo que imagina, ya que un queef aspira aire a través de la vagina y ocurre una embolia cuando una burbuja de aire en la sangre causa la obstrucción de una arteria.

El queef no es peligroso ni dañino excepto durante el embarazo cuando no es recomendable hacerlo.

"¿Sabes cómo la gente se pone nerviosa cuando hay una burbuja de aire en una vía intravenosa? Es la misma preocupación", dijo a Women's Health la Dra. Mary Jane Minkin, profesora clínica de obstetricia y ginecología en la Facultad de Medicina de Yale. Sin embargo, a pesar de la preocupación, Minkin señaló que es poco probable que se produzca una embolia gaseosa debida a queefing. "He estado fuera de la escuela de medicina durante casi 40 años y nunca he tenido un caso de eso". Dicho esto, también señaló que no es raro preocuparse por esta posibilidad, especialmente cuando está embarazada.

Según Self, algunas mujeres disfrutan tanto del sonido de un queef que hacen que su pareja lo sople en la vagina para luego empujarlo y expulsarlo. Si esa eres tu, no hay juicio por estar en lo que sea que te guste, pero puede que ese no sea el hábito más seguro cuando estés embarazada.

El riesgo del Queefing durante el embarazo

Respecto al queefing si esperas a un bebé, "con el embarazo, se obtiene un gran aumento en el suministro de sangre que va a la vagina y el cuello uterino", dijo a SELF el obstetra y ginecólogo Jamil Abdur-Rahman. "Los vasos sanguíneos también tienden a ser un poco más porosos, por lo que es un poco más fácil que el aire que ingresa a la vagina ingrese a los vasos".

Aun así, sigue siendo una posibilidad bastante poco común. Abhur-Rahman incluso dijo que solo ha leído sobre esto en la literatura, pero en realidad no lo ha visto en un paciente. Tu pareja tendría que forzar a propósito una gran cantidad de aire dentro de tu vagina para que realmente estuvieras en riesgo y, siempre que ninguno de los dos esté haciendo eso, un queef debería ser perfectamente seguro.

Una cosa a tener en cuenta acerca de sus queefs es que no son controlables como puede ser un pedo, y en realidad pueden ocurrir fuera del sexo. El aire dentro de la vagina también se puede expulsar cuando tose, se ríe o se esfuerza durante el ejercicio. Si eres propenso a ellos de forma natural o simplemente disfrutas del ruido que hacen, es bueno saber que los queefs son (en su mayoría) perfectamente seguros y generalmente no peligrosos para ti, en La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes sobre sexualidad como el Humming, la técnica sexual que promete aumentar el placer del sexo oral.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.